El director general de JPMorgan rechaza el bitcóin por "no tener valor" y sostiene que finalmente será regulado por los gobiernos

Las criptomonedas acabarán siendo reguladas por los gobiernos, asegura el director general y presidente de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, quien se mantiene escéptico sobre el bitcóin por considerar que no tiene valor intrínseco.

"Piense lo que piense sobre esto, el Gobierno va a regularlo, sea por antilavado [de fondos] o por los impuestos", afirmó Dimon durante una conferencia en el Institute of Internacional Finance.

"Personalmente, creo que el bitcóin no tiene valor", dijo. No obstante, al comentar la puesta en marcha en JPMorgan de servicios de acceso a criptoactivos para sus clientes, en agosto pasado, el directivo adujo que en lo personal cree igualmente que "no se debe fumar cigarrillos".

"Nuestros clientes son adultos, no están de acuerdo [conmigo]. Si quieren acceso a la compra y venta de bitcoines, no podemos impedirlo, sino proporcionarles un acceso legítimo y lo más limpio posible", explicó el directivo del mayor banco estadounidense, citado por Reuters.

Entre tanto, el valor del bitcóin registró su máximo en cinco meses este lunes, llegando a 57.793 dólares, aunque todavía por debajo de su máximo histórico de casi 65.000 dólares, marcado a medidos de abril.

En una entrevista concedida a The Times of India y publicada el pasado 22 de septiembre, Dimon admitió que el precio del bitcóin podría dispararse 10 veces durante los siguientes cinco años, pero no por un valor real sino por la especulación, ya que ese proceso "sucede en cualquier mercado de todo el mundo, incluyendo los países comunistas".

"No soy un comprador de bitcoines. Creo que si pides un préstamo para comprar bitcoines, eres un necio", subrayó en aquella entrevista.

