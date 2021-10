Dos niños de 4 y 5 años reciben por error vacunas contra el covid-19 en lugar de vacunas contra la gripe en EE.UU.

Alexandra y Joshua Price, una pareja residente en la ciudad de Evansville (Indiana, EE.UU.) revelaron recientemente al medio local News 14 que sus dos hijos, de cuatro y cinco años, habían recibido accidentalmente dosis completas para adultos de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer en lugar de vacunas contra la gripe común.

Según los padres, el pasado 4 de octubre habían acudido a una farmacia de la cadena Walgreens (la segunda más grande de su tipo en el país) para vacunar a sus pequeños contra la gripe. Sin embargo, poco después de que regresaron a casa, un empleado de Walgreens les informó que se había cometido un error.

"Walgreens me llamó para decirme que había una confusión, que no recibimos la vacuna contra la gripe", detalló Alexandra y aseguró que apenas supo que se trabaja del fármaco anticovid de Pfizer le preguntó al empleado qué implicaciones tendría eso en la salud de sus hijos, pues esta vacuna no está aprobada para niños tan pequeños.

De hecho, Pfizer está buscando que su fármaco se apruebe para niños de cinco a 11 años, pero la dosis que usaría en estos casos sería un tercio de las dosis para adultos.

Alexandra señala que, tras el incidente, llevaron a los niños a una cita con el pediatra y este les dijo que la niña de cinco años "tenía la presión arterial más alta de lo que le gustaría" y que el más pequeño "tenía taquicardia". Ambos también desarrollaron más tarde fiebre y tos, aseguró la madre.

Por su parte, Walgreens declaró en un comunicado que no puede "comentar sobre eventos específicos de pacientes", pero que "estos casos son raros" y que se los toman muy en serio.

"En caso de error, nuestra primera preocupación es siempre el bienestar de nuestros pacientes. Nuestro procedimiento de vacunación de varios pasos incluye varios controles de seguridad para minimizar la posibilidad de errores humanos y hemos revisado este proceso con el personal de nuestra farmacia para prevenir tales casos", agregó la cadena de farmacias.