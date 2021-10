La falta de un apóstrofo en una publicación de Facebook podría costarle a un hombre australiano más de 180.000 dólares

Anthony Zadravic, un agente inmobiliario de Australia, fue acusado de difamación tras publicar el 22 de octubre de 2020 en su cuenta de Facebook el siguiente post sobre su exempleador: "¡¡Oh, Stuart Gan!! Vendiendo casas de millones de dólares en Pearl Beach, pero no logra pagar a sus empleados la jubilación […] ¡¡¡Qué vergüenza, Stuart!!! ¡¡¡Dos años y todavía esperando!!!".

Su intención era llamar a la atención de su antiguo jefe, quien no le había pagado la pensión, pero al escribir el mensaje, Zadravic no puso el apóstrofo en la palabra 'employees' lo que cambió el sentido de la frase de 'his employee's' ('a su empleado') a 'his employees' ('a sus empleados'). De tal manera, la publicación de Zadravic hacía pensar a cualquiera que lo leyera que Stuart Gan llevaba dos años sin pagar las pensiones a múltiples empleados suyos, recoge The New York Times.

Al cabo de unas 12 horas, la publicación fue eliminada, no obstante, Gan, por su parte, denunció el caso como difamación. El jubilado aseguró que él sí había querido poner 'la coma volada', pero no lo había hecho por descuido, sin embargo esta explicación no consiguió que la jueza desestimara el caso.

La magistrada anunció este jueves que el juicio seguirá adelante, lo que podría tener duras consecuencias para Zadravic, ya que con su redacción del 'post' podría haber insinuado que el impago de la pensión es un 'modelo de conducta repetitivo' por parte de Stuart Gan y su compañía. No es lo mismo fallar en pagar la pensión a un solo empleado que a un grupo de trabajadores, señaló la jurista, añadiendo que el error puede llegar a costarle a Zadravic hasta 250.000 dólares australianos (más de 180.000 dólares estadounidenses).