Revelan que los niños que aparecen con Kamala Harris en un vídeo educativo de la NASA son actores contratados

Unos niños que aparecen con la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, en un vídeo educativo de la NASA difundido el pasado jueves en YouTube son, en realidad, actores contratados, informó este lunes Fox News.



La grabación, que dura menos de diez minutos, recoge una escena en la que la política dice a los chicos que "van a aprender mucho" y les asegura que "literalmente verán los cráteres de la Luna con sus propios ojos".

Los menores se muestran muy emocionados, ante la revelación de algo nuevo para ellos. A lo largo del programa, en el que también aparece Shane Kimbrough —astronauta de la agencia espacial estadounidense— los niños parecen sorprendidos con la información que les ofrecen.

Actual episode of VEEP pic.twitter.com/c6hV6d7Fva — SETH WEATHERS (@sethweathers) October 9, 2021

Sin embargo, ahora se ha sabido que todos eran actores contratados por la compañía canadiense Sinking Ship Entertainment. Uno de ellos es Trevor Bernardino, de 13 años, que tuvo que enviar un monólogo y pasar una entrevista para hacerse con el papel en la serie, cuyo objetivo es aumentar el interés de los niños por el espacio.

"Me sentí muy importante"

"La parte más emocionante fue, definitivamente, conocer a la vicepresidenta Harris, no hay nada que pueda superar eso", explicó el joven. "Me hizo sentir como uno de sus compañeros, y en ese momento me sentí muy importante. Estaba hablando con ella cara a cara", añadió el joven.

Harris, que a comienzos de este año fue designada para dirigir el Consejo Nacional del Espacio, asegura en el video que le gusta la idea de "explorar lo desconocido". "Hay otras cosas que, simplemente, no hemos descubierto todavía. Me encanta pensar en tantas cosas que están ahí fuera que aún tenemos que conocer", les dijo a los chicos.

Mientras hay quienes se burlan de la puesta en escena con niños actores, otros, como Tim Murtaugh, exdirector de comunicaciones de Trump 2020, prestaron atención al nombre de la compañía que los contrató, ya que 'Sinking Ship' significa, literalmente, 'barco que se hunde' en inglés.

