Un tuit del ministro de Seguridad de Argentina al conocido caricaturista Nik enciende la polémica al ser tildado de "amenaza velada"

El mensaje publicado en Twitter por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el humorista gráfico Cristian Dzwonik, conocido como Nik, ha encendido una fuerte polémica en Argentina que ha acarreado incluso la petición de dimisión del político por parte de la oposición.

Después de que Nik, creador del conocido Gaturro, criticara las políticas del oficialismo, Fernández le contestó con un mensaje que el caricaturista ha calificado de "amenaza velada", al desvelar datos de sus hijas menores de edad.

Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito?Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?https://t.co/tNHkDcSeP1 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 10, 2021

"Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra trabajo, esfuerzo, futuro, porvenir", fue el tuit de Nik que dio origen a la respuesta que ha encendido la polémica, en el que se refería a las diversas ayudas sociales anunciadas por el Gobierno argentino.

Aníbal Fernández contestó: "Muchas escuelas y colegios de la Ciudad de Buenos Aires reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?".

Nik reveló que el centro mencionado es el colegio al que asisten sus hijas, menores de edad. Además, el caricaturista calificó el mensaje del ministro de "persecutorio" y sostuvo que "el ministro que debe dar 'seguridad' a todos los argentinos acosa al que piensa distinto". "Tengo miedo", concluía esta publicación.

Además, el humorista explicó que el rector de la ORT le confirmó que "el ministro da información falsa" porque el colegio no recibe ningún tipo de subsidio del Estado.

Según informó el ministro, también a través de la red social, envió a Nik un mensaje por WhatsApp en el que le dijo: "Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos".

Cascada de respuestas

Desde la oposición se han multiplicado los pedidos de dimisión del político.

En expresidente argentino, Mauricio Macri, se pronunció en estos términos: "Esperamos que la Justicia actúe. Tenemos que confiar en que algo nos ampara ante un gobierno que busca atemorizar a opositores y a personas que simplemente se expresan en libertad", dijo en un largo hilo de Twitter en el que lanzaba otras consideraciones sobre este asunto y arremetía contra el actual Gobierno.

En todo caso, esa breve frase de Fernández funciona como una biopsia que demuestra la completa alienación en la que se encuentra el gobierno. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 12, 2021

Muchos otros políticos han reaccionado a la polémica. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ha considerado que el hecho de que "un funcionario exponga a los hijos de una persona y saque sus datos a la luz como represalia porque recibió críticas de su parte es una barbaridad", y lo ha calificado de "acción intimidatoria".

Por su parte, la diputada nacional Mariana Zuvic ha tildado a Aníbal Fernández de "amenaza para la seguridad de los argentinos".

No han sido las únicas reacciones. La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA) también ha condenado las "expresiones intimidatorias" del ministro y se ha solidarizado con Nik a través de un comunicado.

La ORT es una escuela judía, por lo que la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina (DAIA) ha anunciado que tomó contacto con el ministro, le manifestó su preocupación y la necesidad de una disculpa.

Aníbal Fernández asumió como ministro hace menos de un mes, aunque ya resultó una figura polémica cuando se desempeñó como titular de diversas carteras ministeriales en los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.