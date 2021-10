La ONU anula la elección del exsecretario británico de Salud como su representante especial, tres días después de anunciarla

Matt Hancock, el exsecretario de Salud del Reino Unido, fue presentado el pasado 12 de octubre como representante especial de la ONU sobre Innovación Financiera y Cambio Climático para la Comisión Económica para África (ECA, por sus siglas en inglés), pero tres días después la ONU rechazó esa propuesta, según lo comunicó un portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, a Pass Blue, un portal de noticias especializado en la ONU. Dujarric detalló que el nombramiento de Hancock "no saldrá adelante".

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África de Naciones Unidas, Vera Songwe, había justificado el nombramiento de Hancock por su hábil gestión de la respuesta a la pandemia en el Reino Unido, y con la esperanza de que esta exitosa experiencia le ayudaría a facilitar la recuperación económica del continente africano.

Hancock anunció la noticia de que sería el nuevo representante especial de la ONU en Twitter el 12 de octubre, generando una ola de polémica en las redes sociales, donde muchos recordaron su dimisión al frente del Ministerio de Salud británico por incumplimiento de las normas de distanciamiento físico, tras ser fotografiado cuando besaba a su asistenta en el Ministerio en plena pandemia.

En un correo para Bloomberg, el político explicó que su repentina renuncia se debe a una "norma técnica de la ONU", según la cual los miembros del Parlamento no pueden ocupar ese cargo en el organismo internacional. "Dado que me he comprometido a seguir siendo diputado por Suffolk Occidental, esto significa que no puedo asumir el cargo", explicó el político británico.