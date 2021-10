Alex Saab afirma en una carta que no tiene "nada que colaborar con EE.UU."

El diplomático venezolano Alex Saab, extraditado el sábado a EE.UU. desde Cabo Verde para ser juzgado por un supuesto caso de lavado de dinero, aseguró que no tiene "nada que colaborar" con el país norteamericano y que no ha cometido ninguna falta, según la carta leída este domingo por su esposa, Camila Fabri, durante una protesta para pedir su liberación.

"No tengo nada que colaborar con EE.UU., no he cometido ningún delito ni en EE.UU. ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a EE.UU. en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano [Venezuela]", menciona el escrito.

En el texto, el diplomático agregó que fueron violados todos sus derechos, que fue "secuestrado físicamente y psicológicamente" por el Gobierno de EE.UU. y Cabo Verde, al mismo tiempo que responsabilizó a Washington y a la oposición venezolana por su vida e integridad física en la prisión.

"Responsabilizo totalmente al Gobierno de EE.UU. y a la oposición extremista del 'gobierno de Narnia' por mi integridad y por mi vida en la prisión a la que me llevan. Enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de la República Bolivariana de Venezuela", señaló Saab, y agregó que no es un "suicida", para dejar constancia de que si le ocurre algo será un asesinato.

Denuncia de su esposa Camila Fabri

Por su parte, Fabri denunció que el Gobierno de Cabo Verde le impedía a Saab el acceso a alimentos, atención médica y a sus abogados durante su detención en ese país y agrego que a ella le prohibían verlo.

"Quiero denunciar el día de hoy la concreción de un segundo secuestro a mi esposo Alex Saab con la complicidad del Gobierno de Cabo Verde, que realizó junto a EE.UU. el día 16 de octubre de 2021. Esto ocurrió cobardemente a la espalda de los abogados, y de nosotros. Nos enteramos por su hermana que fue la única autorizada a pasar un tiempo con él y visitarlo algunas veces", expresó.

Añadió que hace unos días viajó junto a sus dos hijas a Cuba donde la Embajada del país africano les dijo que eran personas 'non grata' y les negaron el derecho a ver a su esposo. "No nos permitieron nada, nos negaron de cualquier derecho como se los negaron a él", precisó Fabri.

Además, destacó que lo que le molesta al país norteamericano "es que Alex Saab jamás se doblegará, ¡jamás!". "Nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy unida y como él está secuestrado, nosotros también lo estamos como familia, pero, como él, seguiremos en la valentía, en la tranquilidad, en la lucha por los pueblos dignos del mundo, por Venezuela y el gobierno legítimo de Nicolás Maduro porque la verdad prevalecerá", concluyó la mujer.