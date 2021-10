China niega haber probado un misil hipersónico e insiste en que se trata de una prueba de un vehículo espacial

Este domingo Financial Times informó que China habría llevado a cabo un lanzamiento no anunciado de un arma hipersónica.

China llevó a cabo una prueba de un vehículo espacial y no de un misil hipersónico, como había reportado previamente Financial Times, informó este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático, Zhao Lijian, en una rueda de prensa, recoge Reuters.

"No era un misil, era un vehículo espacial", señaló el representante de la Cancillería china, además de subrayar que se trata de una "prueba de rutina" de la reutilización del vehículo. De acuerdo al diplomático, esta tecnología puede "proporcionar un método barato y conveniente para que los humanos viajen pacíficamente hacia y desde el espacio". Asimismo, hizo hincapié en que la prueba se llevó a cabo en julio y no en agosto de 2021, como informó Financial Times.

De este modo, Zhao respondió a la publicación del FT, que informó que China habría probado un nuevo misil hipersónico que "circunnavegó la Tierra antes de acelerar hacia su objetivo" como parte de un lanzamiento no anunciado.

Los militares chinos habrían lanzado un Long March con un vehículo de planeo hipersónico (HGV, por sus siglas en inglés) que atravesó la órbita baja antes de descender hacia su objetivo. Según las fuentes del periódico, el lanzamiento "tomó por sorpresa a la inteligencia estadounidense", que subestimó modernización militar de China, al poner de relieve su "capacidad espacial avanzada".