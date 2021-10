Un multimillonario israelí y experto en ciberseguridad advierte que el rápido crecimiento de la industria podría causar una burbuja

Gil Shwed, multimillonario israelí y director ejecutivo de la empresa de seguridad cibernética Check Point Software Technologies Ltd., declaró que el ritmo actual de crecimiento de la industria de la ciberseguridad podría provocar una burbuja, informa Bloomberg.

Por un lado los casos de 'hackeo' masivo y por otro la transición global al trabajo remoto ayudaron a las nuevas empresas de ciberseguridad a recaudar 17.700 millones de dólares en fondos de capital de riesgo antes de que terminaran los 10 primeros meses de este año, lo que supone un alza del 74% con respecto a todo 2020. Sin embargo, la mayoría de esas compañías no tienen rutas claras para obtener ganancias y están valoradas en niveles que "requieren 10 o 20 años de ejecución perfecta para alcanzarlos", puntualizó Shwed.

El empresario citó como ejemplo compañías análogas a Check Point como Palo Alto Networks Inc. y Fortinet Inc., que empezaron a aumentar agresivamente su presencia en sectores en crecimiento como la seguridad en la nube a pesar de la perspectiva poco clara de la rentabilidad del negocio y la situación económica. El CEO rechazó este tipo de enfoque de crecimiento a cualquier costo. "Es muy difícil de justificar gastar cientos de millones de dólares en empresas que contribuirían marginalmente a los 2.100 millones de dólares de ingresos anuales de la empresa", recalcó.

La visión del multimillonario israelí sobre el mercado no es compatible con la opinión de Wall Street o Silicon Valley. En este sentido, Glenn Solomon, socio gerente del fondo de inversiones GGV Capital, sostiene: "En mis 25 años de inversión en capital de riesgo, nunca he visto tanto impulso y crecimiento presupuestario para el gasto en ciberseguridad en grandes empresas, medianas empresas e incluso empresas más pequeñas a nivel mundial". "No vemos que esta tendencia disminuya y estamos invirtiendo a gran escala en el próximo conjunto de nuevas empresas innovadoras de ciberseguridad", opina el experto.