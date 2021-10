Un informe cita "simulacros fallidos" y liderazgo deficiente entre las causas del incendio que destruyó un buque de la Marina de EE.UU. en 2020

Decenas de oficiales del barco de asalto estadounidense USS Bonhomme Richard fueron nombrados responsables de la destrucción del buque, que se incendió cerca de una base naval de San Diego en julio de 2020, según un informe de investigación de la Marina obtenido este miércoles por AP.

Aunque los hechos "los inició un incendio provocado, el barco quedó destruido debido a la incapacidad de extinguir el fuego", reza el informe, que concluye que los "repetidos fallos" de una "tripulación inadecuadamente preparada" provocaron "una respuesta al fuego ineficaz".

El documento explica que el sistema principal de espuma contra incendios no se usó porque no se había mantenido adecuadamente y la tripulación desconocía cómo funcionaba. También se supo que las campanas de alerta de incendios no se tocaron hasta 10 minutos después de descubrirse el fuego. De acuerdo con el informe, esto provocó retrasos en la preparación del equipo de bomberos, que no pudieron preparar las mangueras debidamente y responder al incendio.

Al mismo tiempo, la tripulación fue criticada por "simulacros fallidos, participación mínima, ausencia de conocimientos básicos sobre extinción de incendios" e incapacidad para coordinarse con bomberos civiles.

El informe extiende la culpa a una amplia gama de oficiales, desde Richard Brown, el ahora retirado almirante de tres estrellas que encabezó las Fuerzas de Superficie Navales del Pacífico, hasta marineros de menor rango y directores de programas de protección civil.

"La pérdida del USS Bonhomme Richard fue una catástrofe completamente evitable", subrayó John Garamendi, presidente del subcomité de preparación de servicios armados de la Cámara de Representantes de EE.UU. al comentar el documento. El congresista aseguró haber leído el informe "con conmoción y enojo" y prometió analizar el asunto profundamente para "determinar el alcance total de la negligencia y la complacencia que tuvieron lugar".

El USS Bonhomme Richard, que entró en servicio en 1998, sufrió graves daños por causa de un incendio que se desató el 12 de julio de 2020, mientras recibía mantenimiento de rutina en la Base Naval de San Diego (California). En diciembre de 2020 la Marina de EE.UU. declaró que debido a gravedad de los daños el buque será desmantelado. En julio de 2021 un marino, cuya identidad no fue revelada y que había sido miembro de la tripulación del barco, fue acusado de haber provocado deliberadamente el incendio.