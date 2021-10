Reino Unido multa a Facebook por casi 70 millones de dólares por incumplir una orden del regulador de competencia

El Gobierno británico ha sancionado a Facebook con una multa de 50,5 millones de libras esterlinas (69,4 millones de dólares) por violar una orden impuesta por la Autoridad de Competición y Mercados (CMA) en relación a la adquisición de la base de datos de videos Giphy por parte de la red social.

La CMA consideró que la decisión de Facebook de ignorar sus exigencias fue claramente "deliberada", dado que el gigante informático anteriormente había recibido múltiples advertencias.

El regulador precisó que en junio de 2020 aplicó a la compañía una orden de ejecución inicial en relación a la compra de Giphy, procedimiento que constituye una práctica estándar en el marco de una investigación previa a una adquisición.

El objetivo de la medida era asegurar que ambas firmas continúen compitiendo entre sí de la misma manera en que lo harían en caso de no existir un proceso de fusión. Además, pretendía garantizar que las partes no avanzaran la integración hasta tanto no concluyera la investigación.

Desde la autoridad reguladora observan que Facebook ya había sido criticado por el Tribunal de Apelaciones de Competencia y la Corte de Apelaciones por no cooperar adecuadamente con la CMA organismo, algo que fue visto como un riesgo para la investigación de la compra de Giphy.

El organismo añadió que la falta de actualizaciones sobre este asunto por parte de la red social sirvió para ocultar si la compañía había tomado medidas que pudieran haber alterado el resultado de la investigación.

"Como resultado, la CMA ha emitido una multa por 50 millones de libras por esta gran infracción, la cual fundamentalmente socavó su capacidad para prevenir, monitorear y corregir cualquier problema", concluyó la entidad, añadiendo que Facebook fue sancionado por otras 500.000 libras por reemplazar a su director de cumplimiento normativo dos veces sin consensuarlo previamente con el regulador.

