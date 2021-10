GTA, Call of Duty y Free Fire: los narcos usan videojuegos para reclutar a niños, advierte el Gobierno de México

El Gobierno de México anunció este miércoles el rescate de tres menores de edad que fueron engañados por el crimen organizado a través de un videojuego.

El subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, señaló que los jóvenes, de entre 11 y 14 años, fueron contactados a través del videojuego en línea Free Fire. Por esa vía, se les ofreció trabajar como vigilantes e informantes del crimen organizado.

"Es un caso que aconteció en Oaxaca y que sigue abierta una carpeta. Se rescataron tres menores en Santa Lucía del Camino el pasado 9 de octubre", dijo Mejía durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 'modus operandi'

El funcionario explicó que tras establecer contacto a través del videojuego, un hombre identificado como Rafael le ofreció trabajo a uno de los menores en la ciudad de Monterrey. Las funciones del menor serían permanecer en un cerro chequeando las frecuencias de radio y avisar si había presencia policial. Por esta actividad, el niño recibiría la cantidad de 8.000 pesos (396 dólares) quincenales.

La víctima aceptó el trabajo y se lo comentó a dos amigos suyos, que también quisieron sumarse. El criminal, por su parte, aceptó que los tres menores trabajaran para él.

Según detalló Mejía, uno de los jóvenes se encontró con dos mujeres afuera de una terminal de autobuses en Oaxaca el 4 de octubre. Una de ellas, identificada como Miriam 'N', entregó al menor un sobre amarillo con dinero en efectivo para los gastos de viaje a Ciudad de México.

#ConferenciaPresidente. El perfil del reclutador en los videjuegos se vincula con el crimen organizado, señala @RicardoMebpic.twitter.com/mZPglP1Tm3 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 20, 2021

Los menores abordaron un taxi el 9 de octubre para encontrarse de nuevo con las mujeres afuera de la estación de autobuses de Oaxaca. Una de ellas compró los boletos de autobús. Posteriormente fueron trasladados a una casa a las afueras de la ciudad, donde esperarían la salida del autobús.

"A través de un trabajo de inteligencia y de un usuario simulado se logra entrar también al juego Free Fire, porque estaban jugando, se puede rastrear la ubicación y es cuando elementos de la Fiscalía y la Policía rescatan a los menores y detienen a Miriam que, como decíamos, ya está vinculada a proceso penal", explicó Mejía.

Eluden los algoritmos

El funcionario señaló que este no es el único caso, ya que las autoridades tienen información de otros criminales que han iniciado un proceso de reclutamiento similar a través de distintas plataformas y videojuegos, como Call of Duty, Gears of Wars o Grand Theft Auto.

Además, los criminales no utilizan palabras como "narcotráfico" para eludir los algoritmos de las consolas, pero sí usan siglas de cárteles de la droga como CDS (Cártel de Sinaloa) o CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) para reclutar a los menores.

"Hoy el riesgo no está solo en las redes sociales, sino en los juegos en línea. Esta realidad representa un nuevo reto en materia de seguridad", dijo Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC.

En este sentido, López Obrador criticó que existan videojuegos que promueven la violencia y ponen en riesgo a los menores de edad.

"Consideramos que hay que tener cuidado y hay que dedicar más tiempo a las niñas, a los niños y a los adolescentes, eso es muy importante. Y no dejarlos con los aparatos prendidos con estos juegos que están diseñados para entretenerlos pero no necesariamente son buenos los contenidos", explicó.

"Vamos a enviar un mensaje a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes, sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo. Todo esto que resulta muy violento y que sin duda afecta, daña", añadió el mandatario.

El videojuego Free Fire cuenta con más de 80 millones de usuarios a nivel mundial y permite la interacción entre los usuarios de forma libre y sin restricciones de edad.