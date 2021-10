Reino Unido vigila "de cerca" una subvariante de la cepa Delta responsable del 6 % de los contagios del país a finales de septiembre

Las autoridades del Reino Unido señalaron este miércoles que no consideran especialmente peligrosa la subvariante AY.4.2 de la cepa Delta de coronavirus, pero la están monitoreando. "Es algo que estamos vigilando muy de cerca. No hay evidencia que sugiera que esta variante [...] la AY4.2 [...] se propague más fácilmente, […] pero, como era de esperar, la estamos monitoreando de cerca y no dudaremos en tomar medidas si es necesario", cita Sky News a un portavoz del primer ministro británico.

Según un informe publicado por la Agencia de Seguridad Sanitaria del país, en la última semana de la que hay datos completos de secuenciación —entre el 27 de septiembre y el 3 de noviembre—, la AY.4.2 fue responsable del 6 % de los contagios de covid-19.

Algunos expertos opinan que esta subvariante es más peligrosa que la versión inicial. Así, el director del Instituto de Genética del University College de Londres, Francois Balloux, cree que la AY.4.2 es "probablemente hasta un 10 % más transmisible" que la Delta original.