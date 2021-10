Lasso se niega a comparecer ante la Asamblea y afirma que el órgano no es competente para investigar su aparición en los Papeles de Pandora

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que no comparecerá ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, como parte de la investigación que inició el Parlamento para determinar si el mandatario posee dinero en paraísos fiscales, como se revela en los Papeles de Pandora.

En una carta dirigida al presidente de la Comisión, José Fernando Cabascango –que solo ha sido divulgada de manera extraoficial por medios locales–, Lasso afirmó que "ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son los órganos competentes" para investigar el incumplimiento de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular sobre los Paraísos Fiscales.

#Atención: El presidente Guillermo Lasso, mediante una carta, se excusa de comparecer hoy ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea que investiga los Pandora Papers. Invita a sus miembros a Carondelet una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias. pic.twitter.com/juIfROeUZh — Diario Expreso (@Expresoec) October 20, 2021

El mandatario cuestionó la resolución emitida por el pleno de la Asamblea, de mayoría opositora, donde se afirma que los Papeles de Pandora son "de gran interés ciudadano" y han "causado seria conmoción social", y consideró que ese "lenguaje" usado por el Parlamento, pretende "circunvalar" el procedimiento para destituir funcionarios que contempla la mencionada ley.

Del mismo modo, recalcó que es la Contraloría la que tiene competencia sobre este tema, y que esa institución inició una investigación a petición suya, a la que aportara "todos los descargos que fueren pertinentes". También aseveró que si esa institución considera que hay causal para su destitución, debe enviar el expediente a la Corte Constitucional para que confirme o rechace el pronunciamiento.

Los argumentos de Lasso

El mandatario escribió en el oficio que toda su renta "ha sido de fuente ecuatoriana" y declarada en ese país, donde, según él, ha pagado todos los impuestos de ley. "No he recibido ninguna renta del exterior, por lo tanto debo, desde el inicio, descartar cualquier insinuación en el sentido de que yo no hubiese cumplido cabalmente con el pago de todos mis impuestos", agregó.

En el texto reveló que en los últimos 15 años ha pagado por impuestos y contribuciones 588.000 dólares.

También aseguró que al inscribir su candidatura presidencial no tenía relación con paraísos fiscales que se le atribuyen en los Papeles de Pandora, que son el banco panameño Banisi y los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust.

Por otra parte, agregó que aunque no comparecerá ante la Asamblea, estaría disponible en el Palacio de Gobierno para atender a los integrantes de la comisión, "una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo".

Los Papeles de Pandora y Lasso

En los Papeles de Pandora se indica que el mandatario ecuatoriano habría tenido vínculos con 10 sociedades financieras opacas en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware, en EE.UU.

Según la investigación, Lasso disolvió la mayoría de esas compañías antes de lanzarse por tercera vez a la carrera presidencial, que finalmente ganó este año; y después de que, en 2017, se aprobara en Ecuador la ley que prohíbe que los candidatos a cargos públicos sean beneficiarios de sociedades en paraísos fiscales.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (que publicó los Papeles de Pandora) indicó que en 2017 se crearon dos fideicomisos, Bretten Trust y Liberty US Trust, en Dakota del Sur, y Lasso autorizó la transferencia de dos de las empresas 'offshore' con las que tenía vínculo, que estaban en poder de dos fundaciones "de interés privado panameñas", llamadas Bernini y Barbenini.

En sus comparecencias ante los medios, el mandatario ha expresado que todas las inversiones que realizó en Ecuador y en el exterior "siempre estuvieron dentro del marco de la ley" y que sus recursos los había producido "honestamente". Posteriormente, renunció al secreto bancario y pidió a la Contraloría que auditara su patrimonio.

La investigación periodística de los Papeles de Pandora, publicada el 3 de octubre, ha tenido gran resonancia a nivel internacional. En ella, 34 líderes y exlíderes mundiales son mencionados y vinculados con paraísos fiscales, corrupción e irregularidades financieras, por lo que varios también se enfrentan actualmente a investigaciones.