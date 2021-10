La Justicia argentina cita a Macri por tercera vez a indagatoria por la causa de espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan

La Justicia de Argentina citó por tercera vez al expresidente Mauricio Macri a declaración indagatoria, tras ausentarse en dos oportunidades, para el próximo jueves 28 de octubre a las 12 del mediodía, "bajo aparcibimiento de ley", según informó la agencia Télam.

En su resolución, el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, rechazó además la recusación que Macri presentó en su contra, al considerar que los argumentos invocados por el exmandatario "son manifiestamente improcedentes" para separarlo de la causa.

"No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con los querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna", señala el magistrado en su defensa.

El martes, el empresario y líder de la alianza de centro derecha Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que adelantó que no se presentaría a la declaración indagatoria convocada para hoy, entre otras razones, porque considera que la investigación en su contra tiene motivaciones políticas.

A través de su cuenta de Twitter, Macri sostuvo que el juez lo involucró en una causa en la que no tiene "nada que ver". Y añadió: "Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme".

El fundador del partido Pro faltó este miércoles por segunda vez a una indagatoria, en el marco de la causa que investiga un presunto espionaje a familiares de los marineros que murieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.

El primer día de este mes, el juez Bava citó a declarar a Macri para el 7 de octubre, en una resolución en la que se le dictó además la prohibición de salida del país, aunque el exmandatario ya se encontraba de viaje en EE.UU.

De acuerdo al expediente, existen elementos que revelan que, durante su gestión como presidente, desde la base de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Mar del Plata se coordinaron las tareas de vigilancia contra los parientes de los tripulantes. Los seguimientos realizados se habrían producido sin autorización judicial ni justificación válida alguna.

Pedido de detención

Este 20 de octubre, luego de confirmarse que Macri no acudiría a los tribunales de Dolores para declarar, la querella que representa a los familiares de víctmas del ARA San Juan solicitó la detención y la declaración en rebeldía del expresidente argentino.

"Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, solo pide justicia", señaló el escrito presentado ante la Justicia por Valeria Carreras, abogada de las víctimas.