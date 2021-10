Mata a puñaladas a su marido tras una disputa por una cena de cumpleaños y al llegar la Policía dice que "debió haberlo apuñalado un poco más"

Una británica mató a puñaladas a su esposo tras sostener una disputa por una cena de cumpleaños, según lo explicó la propia inculpada durante una audiencia en la corte, celebrada esta semana.

El suceso tuvo lugar el pasado 13 de febrero en la localidad de Berrow (Somerset, Inglaterra). Penelope Jackson, de 66 años, relató que su esposo David, un exteniente coronel de 78 años, se enfadó por la comida que ella había preparado para celebrar su cumpleaños, recoge la BBC.

De acuerdo con sus declaraciones, la disputa fue "la última gota", ya que en diciembre del año pasado decidió que no iba a tolerar el comportamiento de su pareja. Así, tras la discusión, tomó un cuchillo con la intención de suicidarse, pero decidió hablar primero con su cónyuge, en la esperanza de que se disculpara. Y como no lo hizo, entonces ella le clavó el cuchillo. Impasible, el hombre le dijo que era "patética" y continuó provocándola mientras ella hablaba con los servicios de emergencia, por lo que volvió a apuñalarlo, detalló en su confesión Penelope Jackson. David Jackson falleció en el lugar de los hechos.

La mujer afirmó que no quería matar a su esposo, pero admitió haber cometido un homicidio involuntario. En su descargo, alegó que David fue agresivo con ella a lo largo de 24 años de matrimonio, al punto de que la golpeó en varias ocasiones e incluso la estranguló y le puso un cuchillo en la garganta, según reseña Guardian. Asimismo adujo que su propia reacción en ese momento se pareció "un poco a MeToo", y que en realidad "era demasiado cobarde" y "no tenía las agallas" para hacerle frente al comportamiento de su marido, recoge Daily Mail.

"Estuve tímidamente tratando de recuperar el control, no inmediatamente, sino poco a poco: había perdido todo el control, no podía ir a ningún lugar o hacer nada", afirmó.

"Debí haberlo apuñalado un poco más"

De otra parte, esta semana se dieron a conocer tanto la grabación de la llamada al 999 como un video de la detención de la mujer. Durante la conversación con los servicios de emergencia, la propia Jackson dijo que apuñaló al hombre tres veces y se negó a prestarle primeros auxilios.

Entre tanto, en el video se puede ver a Penelope Jackson cuando habla con agentes de la Policía y les dice que su marido se encontraba en el suelo de la cocina, para luego agregar que "con un poco de suerte, llegarán demasiado tarde".

Al oír cómo un agente pedía llamar a una ambulancia rápidamente, la mujer dijo: "No, no, no, por favor (...). Debí haberlo apuñalado un poco más".

Cuando un policía le aconsejó a Penelope Jackson, ya esposada, no decir nada más para no incriminarse a sí misma, ella replicó que no tenía "intención de no aceptar" lo que había hecho. "Sé lo que he hecho y sé por qué lo he hecho. Y si no lo he hecho debidamente, estoy muy molesta", declaró.

El juicio sigue en marcha.