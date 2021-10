"Me estrangularon, me abofetearon y me espiaron": Paris Hilton vuelve a pronunciarse sobre los abusos que sufrió en centros para jóvenes con problemas

La modelo y cantante estadounidense Paris Hilton acusó este lunes de brutalidad a los centros para el 'tratamiento' de adolescentes con problemas.

En un artículo de opinión para The Washington Post, Hilton revela que en las cuatro instalaciones de este tipo, en las que estuvo durante su adolescencia, sufrió "abusos físicos y psicológicos por parte del personal".

"Me estrangularon, me abofetearon, me espiaron mientras me duchaba y me privaron del sueño. Me llamaron con nombres vulgares y me obligaron a tomar medicamentos sin un diagnóstico. En una instalación de Utah, me encerraron en confinamiento solitario en una habitación donde las paredes estaban cubiertas de marcas de arañazos y manchas de sangre", recordó.

El propio traslado al centro también fue traumático. "Una noche me despertaron dos hombres con esposas. Me preguntaron si quería ir 'por el camino fácil o por el camino difícil', antes de sacarme de mi casa mientras gritaba pidiendo ayuda", señala Hilton.

Asimismo, la celebridad afirma que, si los niños de los centros para adolescentes se quejan a sus padres, es poco probable que estos les presten atención. "No pude denunciar este abuso porque toda la comunicación con el mundo exterior fue monitoreada y censurada. Muchas instalaciones de cuidado colectivo abren brechas entre padres e hijos al decirles a los padres que no crean a sus hijos cuando denuncien maltrato y al decirles a los niños que sus gritos de ayuda nunca serán creídos", recordó. A esto, añade que "algunos niños en estas instalaciones no tienen seres queridos a quienes acudir".

El problema es sistémico y se ha desarrollado durante décadas por la falta generalizada de transparencia y responsabilidad, afirma Hilton. Indica que unos 120.000 adolescentes estadounidenses están en instalaciones de cuidado colectivo en un momento dado, muchos de ellos como resultado de las decisiones de los sistemas de bienestar infantil y justicia juvenil. Por lo tanto, debe resolverse con un mayor control por parte del Estado.

"El Congreso y el presidente Biden deben promulgar una 'declaración de derechos' federal básica para los jóvenes bajo cuidado colectivo. […] El Congreso también debe proporcionar fondos a los estados para crear sistemas integrales de notificación de incidentes de abuso institucional y establecer estándares para mejores prácticas y capacitación del personal. También debería exigir a los estados que demuestren que se están protegiendo los derechos básicos de los niños", concluyó.