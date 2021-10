Una niña australiana de 4 años desaparece sin dejar rastro cuando dormía y ofrecen 750.000 dólares por información que ayude a encontrarla

El amplio operativo de búsqueda desplegado de momento no ha dado pistas. Tampoco existen sospechosos.

Las fuerzas de seguridad australianas desplegaron un amplio operativo de búsqueda por aire, tierra y mar en la zona donde la semana pasada desapareció una niña de 4 años mientras dormía.

Cleo Smith fue vista por última vez la madrugada del pasado sábado en un campamento cercano a la localidad de Carnarvon, en el estado de Australia Occidental. La noche del 15 de octubre, su familia decidió acampar en ese lugar y la niña dormía a unos metros de sus padres, en una sección separada de la misma tienda de campaña, informa la prensa local.

Cuando sus padres se levantaron a la mañana siguiente, Cleo ya no estaba donde la habían dejado. Sus progenitores aseguran que no escucharon nada durante la noche. La tienda de campaña de la niña tenía más de una entrada y una de ellas estaba abierta. Sin embargo, la cremallera de esa entrada era demasiado alta para que la menor la alcanzara, determinó la Policía.

Posible secuestro

A casi una semana de su desaparición y pese al amplio operativo de búsqueda, no se ha podido encontrar ningún rastro de ella. Los investigadores estiman que la niña pudo haber sido secuestrada y que, posiblemente, ya no se encontraría en la región donde fue vista por última vez.

De momento la Policía no tiene sospechosos y se ha interrogado a los delincuentes sexuales registrados en el área de Carnarvon, pero no han arrojado pista alguna. Los investigadores afirman que no hay nada que haga dudar de la veracidad del testimonio de los padres.

Mientras tanto, desde este jueves la búsqueda de Cleo se ha extendido a todo el país y el gobierno de Australia Occidental ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares australianos (unos 750.000 dólares estadounidenses) por información que ayude a encontrar a la niña o que conduzca al arresto y condena de los responsables de su desaparición.