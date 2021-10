Putin: "No se debe culpar a la Unión Soviética del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, analicen los documentos"

Durante la sesión plenaria del Foro de discusiones Valdái, que tuvo lugar este jueves en la ciudad rusa de Sochi, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se refirió a los hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial. "No se debe culpar a la Unión Soviética del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, analicen los documentos, [...] no hay que politizar eso", resaltó el mandatario. Asimismo, Putin destacó que "manipular los acontecimientos del pasado para solucionar los problemas de hoy en los asuntos internacionales no conduce a la comprensión mutua".

El foro del club de discusiones Valdái se celebra del 18 al 21 de octubre de 2021 en la ciudad rusa de Sochi. El tema de este año es 'Conmoción global: ser humano, valores y Estado'. Representantes de casi 50 países, entre ellos Australia, Reino Unido, Alemania, China, EE.UU., Turquía y Japón, participan en diferentes paneles de discusión sobre problemas políticos y económicos actuales en la palestra internacional.