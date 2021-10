Vladímir Putin: "A diferencia de la OTAN, Rusia y China no crean un bloque militar cerrado"

Durante la sesión plenaria del foro de discusiones Valdái, que se celebra este jueves en la ciudad rusa de Sochi, Vladímir Putin abordó el estado actual de las relaciones entre Rusia y China.

"Rusia y China mantienen su amistad no contra alguien, sino porque esto sirve a los intereses de ambos países", señaló Putin, además de subrayar que, "a diferencia de los países de la OTAN, no creamos ningún bloque militar cerrado, no hay un bloque militar de Rusia y China".

El foro del club de discusiones Valdái se celebra del 18 al 21 de octubre de 2021 en Sochi. Representantes de casi 50 países, entre ellos Australia, Reino Unido, Alemania, China, EE.UU., Turquía y Japón, participan en diferentes paneles de discusión sobre problemas políticos y económicos actuales en la palestra internacional. El mandatario ruso se reúne tradicionalmente con los participantes del foro desde su primera edición en 2004.