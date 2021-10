Putin declara que Rusia aumenta el suministro de gas a Europa ante la reducción de los suministros desde EE.UU. y Oriente Medio

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló este jueves que el déficit de gas en Europa puede ascender a unos 70.000 millones de metros cúbicos en 2021 en medio de la reducción de los suministros desde EE.UU. y países de Oriente Medio.

"Este es un resultado de obra humana de la política económica de la Comisión Europea. Rusia no tiene nada que ver con eso. Gazprom aumentó los suministros al mercado europeo [...] en un 8,7 % y al extranjero lejano en un 12 %", subrayó el mandatario durante el foro del club Valdái.

"En términos absolutos, esto es más de 11.000 millones de litros cúbicos de gas. EE.UU. y [países] de Oriente Medio no han suministrado 9.000 millones de litros [que debían suministrar], mientras que Gazprom lo aumentó en más del 11 %. ¿Ustedes me escuchan bien o no? [...] Alguien está reduciendo [los suministros] y nosotros los estamos aumentando", indicó Putin.

Además, el mandatario reveló que el gas suministrado por Gazprom a Europa en virtud de contratos a largo plazo les resulta a los países de la UE "cuatro veces más barato" que el que se compra en el mercado al contado.

"Gazprom no recibe superganancias. No estamos llorando por esto, porque estamos interesados ​​en contratos a largo plazo, en obligaciones mutuas de larga duración, y así damos la oportunidad de invertir en la producción y proporcionamos los volúmenes necesarios para nuestros consumidores. Estable y confiable", dijo.

Sobre el Nord Stream 2

Vladímir Putin además anunció que el trabajo tecnológico para llenar con gas la segunda tubería del gasoducto Nord Stream 2 se completará el próximo diciembre y que Rusia está lista para comenzar el suministro de gas al día siguiente después de recibir el permiso correspondiente del regulador de Alemania.

"Tan pronto como se llene con gas la segunda tubería y tan pronto como se obtenga la aprobación del regulador alemán, al día siguiente comenzaremos los suministros", aseguró el mandatario.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!