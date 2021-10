"Pónganse la maldita vacuna": la estrella de rock Gene Simmons ataca a los antivacunas y les pide dejar de ser "egoístas"

Gene Simmons, bajista y vocalista del grupo Kiss, arremetió con contundencia este viernes contra quienes todavía se niegan a vacunarse contra el covid-19 y les pidió que dejen de "ser egoístas" y de pensar que son más importantes que los demás.

"No nos preocupa si están de acuerdo con ella o no [con la vacuna]. Lo que nos preocupa es que nos hagan enfermar. Así que pónganse la maldita vacuna contra el covid-19 y protejan a otras personas de contagiarse", dijo la estrella de rock estadounidense en 'Good Mornig Britain'.

Sus comentarios surgieron mientras hablaba con los presentadores del programa británico sobre el aumento de los contagios en Reino Unido. El músico afirmó que no entiende por qué muchos se rehúsan a inmunizarse contra el coronavirus cuando "no hay discusión" si se trata de vacunar a sus hijos contra la gripe o la polio.

Simmons cree que alentar la vacunación no violenta los derechos de las personas y comparó la situación con respetar un semáforo en rojo: "Debes parar. No hay elección, porque no se trata de ti, sino de los demás inocentes que pasan". "Cállense, sean respetuosos con los demás y vacúnense. Dejen de ser egoístas", concluyó.

