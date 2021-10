Twitter admite que sus algoritmos benefician a la derecha (pero no sabe explicar el porqué)

La red social Twitter acaba de admitir en una publicación oficial que su sistema de algoritmos favorece a la derecha, tras realizar un estudio de 27 páginas donde se analiza con especialistas el impacto de las publicaciones políticas dentro de esta popular plataforma virtual.

La noticia fue dada a conocer por un directivo de la compañía, Rumman Chowdhury, encargado del área de Ingeniería de Software. Este informe empresarial estudió cuentas de dirigentes en EE.UU., Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, España y Japón, pero también analizó qué ocurre con los medios de comunicación.

Así, los expertos indican que en todos los países objetivo, menos Alemania, "los tuits publicados por cuentas de la derecha política reciben más amplificación algorítmica que la izquierda, cuando se estudian como grupo".

Igualmente, aclaran que esta situación no se traslada directamente a todas las cuentas individuales: "Dado que la afiliación a un partido o la ideología no es un factor que nuestros sistemas consideren cuando recomiendan contenido, dos individuos en el mismo partido político no necesariamente verían la misma amplificación".

En el ámbito del periodismo o la difusión de contenidos, el texto de Twitter expresa que las firmas con una bajada de línea conservadora tienen más eco que el resto: "Los medios de comunicación de derecha, según la definición de las organizaciones independientes, ven una mayor amplificación algorítmica en comparación con los medios de comunicación de izquierda", se lee.

"Debemos averiguar qué podemos hacer"

Más allá de esta publicación reveladora, el equipo de especialistas sostuvo que aún tiene pocas explicaciones al respecto: "No estamos del todo seguros de por qué está ocurriendo", dice el comunicado.

Y enfatizan: "En este estudio identificamos lo que está sucediendo, cierto contenido político se amplifica en la plataforma". Sin embargo, señalan que "establecer por qué ocurren estos patrones observados es una pregunta significativamente más difícil de responder, ya que es producto de las interacciones entre las personas y la plataforma".

Por su parte, el propio Chowdhury escribió un hilo en su cuenta personal: "Tampoco existe un 'algoritmo maestro' de Twitter, su experiencia es la función de un sistema algorítmico", aclara. Y añade: "Incluso si encontramos sesgo algorítmico en nuestros análisis de causa raíz, debemos averiguar de dónde proviene y averiguar qué podemos hacer".

Al ser entrevistado por Protocol, concluyó: "No podemos modelar cómo los individuos o grupos de personas usarán Twitter, lo que sucederá en el mundo afectará la forma en que la gente usa Twitter".

