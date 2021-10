Revelan que seis miembros del equipo de rodaje de 'Rust' se retiraron horas antes del disparo accidental de Baldwin que mató a una mujer

Los cineastas aseguraron que los protocolos de seguridad no se seguían estrictamente y en el escenario ya se habían registrado varias descargas accidentales de armas de utilería.

El rodaje de la película 'Rust', durante el cual el actor Alec Baldwin mató accidentalmente de un disparo a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza, se realizaba en medio de quejas del equipo sobre la seguridad y condiciones laborales, reporta Los Angeles Times con referencia a sus fuentes.

Según revelaron al diario los cineastas, los protocolos de seguridad no se seguían estrictamente y en el escenario ya se habían registrado varias descargas accidentales de armas de utilería. La última vez, la pistola, que no debía estar cargada, se disparó dos veces mientras era usada por el doble de acción de Baldwin el pasado sábado, pero el suceso no recibió la atención adecuada.

"Debería haberse realizado una investigación sobre lo que sucedió. No hubo reuniones de seguridad. No había ninguna garantía de que no volvería a suceder. Todo lo que querían hacer era apresurarse", señaló un miembro del equipo.

Otro peligro consistía en largos desplazamientos hasta el lugar de grabación. Aunque inicialmente la producción había prometido pagar a los cineastas el hospedaje en Santa Fe, cerca del lugar del rodaje, luego los alojaron en Albuquerque, a unos 80 kilómetros de distancia. Los miembros del equipo debían atravesar esa distancia a diario pese a su cansancio tras 12 o 13 horas de trabajo, corriendo el riesgo de un accidente automovilístico.

De hecho, el mismo día del incidente mortal se registró en el plató un conflicto entre la producción y seis operadores de cámara y sus asistentes, miembros de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales. Mientras los camarógrafos estaban preparando las cámaras para el trabajo, uno de los productores les ordenó que abandonaran el escenario. Tras amenazarlos con llamar a seguridad, fueron sustituidos por especialistas no sindicalizados. Seis horas después, se produjo el incidente fatal.

"Se estaban limando asperezas y trajeron a personas no sindicalizadas para que pudieran seguir filmando", señaló una fuente del diario.

'Rust' es una película de bajo presupuesto parcialmente financiada por el prestamista BondIt. Cuenta la historia de un niño de 13 años que se ve obligado a valerse por sí mismo y cuidar de su hermano pequeño tras la muerte de sus padres en la Kansas de 1880. Tras el accidente, su producción se ha detenido.