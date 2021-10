Gazprom afirma que Moldavia no quiere reconocer su deuda por el gas ante Moscú y advierte que, si no la salda, los suministros se detendrán

La empresa señaló que no hay política en la situación alrededor del suministro de gas a Moldavia y que la empresa no puede operar con pérdidas.

El representante de Gazprom, Serguéi Kupriyanov, declaró este sábado que actualmente "se ha desarrollado una situación muy difícil" con respecto al suministro de gas ruso a Moldavia, cuya deuda ante Moscú por el gas ya suministrado asciende a 433 millones de dólares.

"La culpa [por esta situación] recae enteramente en las autoridades moldavas. Estamos hablando de una crisis de impagos de gas ruso por parte de Moldavia", explicó Kupriyanov.

Moldavia acumuló una deuda por gas ya suministrado. El cuerpo de esa deuda asciende a 433 millones de dólares, pero "teniendo en cuenta el retraso en los pagos", el monto total es de 709 millones de dólares.

"Por alguna razón, los representantes moldavos no quieren reconocer el monto acumulado de deuda", lamentó Kupriyanov, agregando que a Moldavia "tampoco le gusta el precio del gas, aunque el precio aquí es claro y transparente".

Al mismo tiempo, desde Gazprom aseguraron que están listos para prolongar el contrato para el suministro de gas el próximo noviembre si Moldavia salda la deuda por los suministros realizados en septiembre y octubre de 2021.

No obstante, "si el pago por el suministro de gas no se realiza en su totalidad y, en consecuencia, no se firma un nuevo contrato a partir del 1 de diciembre de este año, entonces Gazprom detendrá el suministro de gas a Moldavia", advirtió el representante de la empresa.

Moldavia se encuentra en medio de una crisis de gas. Debido a la escasez de este recurso en el país, el Parlamento introdujo, a sugerencia del Gobierno, el estado de emergencia desde el 22 de octubre hasta el 20 de noviembre

Más información, en breve.