"Es responsable": una llamada al 911 revela que la supervisora de guion de 'Rust' culpa al asistente de dirección del accidente con Alec Baldwin

Las autoridades policiales del condado de Santa Fe (Nuevo México, EE.UU.) dieron a conocer recientemente los audios de una llamada realizada a la línea de emergencia 911 por la supervisora del guion de la película 'Rust', inmediatamente después de que el actor Alec Baldwin disparara por accidente el arma de utilería cargada con municiones reales que acabó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins y dejó herido al director Joel Souza.

Según el material, Mamie Mitchell explicó lo sucedido a la operadora, le informó que había dos personas heridas y solicitó una ambulancia. Cuando la encargada del 911 le preguntó si el arma estaba cargada con munición real o no, ella respondió que no lo sabía e insistió en que había dos personas lastimadas en el set. "Estábamos ensayando. [El arma] se disparó y salí corriendo", relató.

Mientras la solicitud estaba siendo procesada, en la llamada se escucha a Mitchell hablar con alguien que no interviene en la comunicación telefónica y culpar al asistente de dirección de la cinta del trágico suceso. "Este maldito AD [asistente de dirección] me gritó en el almuerzo preguntando por las revisiones. Se supone que debe revisar las armas. Es responsable de lo que pasó", asegura en segundo plano la supervisora, refiriéndose al ayudante de dirección, cuyo nombre no menciona.

Registros judiciales indican que Dave Halls, quien se desempeñaba como ayudante de dirección, tomó una de las tres pistolas de atrezo preparadas por un armero y antes de entregársela a Baldwin gritó "arma fría", expresión que en inglés indica que un arma no está cargada con munición auténtica. Halls no sabía que había balas reales en la pistola, aseguró el detective del alguacil del condado de Santa Fe en los documentos. No se sabe si Dave Halls es el hombre al que Mamie Mitchell se refería en el audio.

Hall no ha respondido a los cuestionamientos sobre si siguió el protocolo adecuado antes del accidente. Entre tanto, el profesionalismo de Hannah Gutiérrez, la armera encargada en el set de la película, también ha sido puesto en tela de juicio. Un informe de Los Angeles Times afirma que Gutiérrez carecía de la suficiente experiencia y que muchos en la industria cinematográfica han cuestionado su contratación. 'Rust' era su segunda película como armera jefe y debía asegurarse de revisar todas las armas y verificar que estuvieran cargadas en el momento apropiado con los proyectiles correctos, subraya el diario.