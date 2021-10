Reportan que la armera del rodaje de 'Rust' una vez entregó un arma no revisada a una actriz infantil

Hannah Gutierrez-Reed, la responsable de preparar armas de utilería en el rodaje de la película 'Rust', había desempeñado su trabajo de manera negligente en una producción anterior, llegando a entregar a una actriz infantil un arma no revisada, informa este domingo The Daily Beast con referencia a fuentes familiarizadas con el asunto. "Ella era un poco descuidada con las armas, a veces las agitaba", señaló una persona que trabajó con Gutierrez-Reed en 'The Old Way', la próxima película de Nicolas Cage. El incidente más preocupante ocurrió cuando Gutierrez-Reed supuestamente cargó un arma y se la entregó a la actriz infantil Ryan Kiera Armstrong sin revisarla. En ese momento los miembros del equipo intervinieron, exigiendo que se detuviera el rodaje hasta que la armera comprobara adecuadamente el arma de fuego.

En una declaración jurada presentada a la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, donde se estaba rodando 'Rust', Gutierrez-Reed fue identificada como la armera que entregó a Alec Baldwin el arma que posteriormente el actor disparó, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director Joel Souza. La investigación continúa y todavía no se han presentado cargos.