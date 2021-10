Elon Musk comparte un meme y su creadora de 28 años lo vende como NFT en dos días por casi 20.000 dólares

El token no fungible (NFT) del meme 'Love in The Time of Web3' ('El amor en los tiempos de Web3', en inglés) fue adquirido poco después de que el jueves lo compartiera el fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, dijo a CNBC la creadora del meme, Eva Beylin.

La imagen consiste en el dibujo de una pareja acostada mirando el televisor abrazada, que ya circula por las redes desde hace un tiempo, pero en esta ocasión lo que aparece en la pantalla es una tabla de cotización que muestra el alto valor del bitcóin (69.000 dólares) frente al del ether (4.200).

Beylin, de 28 años, puso a la venta el NFT de la imagen la misma noche que Musk la tuiteó. Dos días después, se vendió por alrededor de 19.800 dólares en ethers.

El comprador mantuvo el anonimato, pero ya ha puesto el meme a la venta, y ahora pide por él alrededor de 275.000 dólares en ethers.

Según reconoció Beylin, se inspiró de la publicación de otra usuaria de Twitter, @shegenerates, quien divulgó la captura de pantalla con los precios del bitcóin y del ether. Posteriormente, esta captura apareció en el meme de Beylin. Para compensar a la usuaria, le dio el 20 % de la suma de la venta.

En un comentario, @shegenerates indicó que tiene bloqueado a Musk en Twitter y no vio su publicación hasta que fue compartida por Beylin. "Me gustaría tener todos esos 'me gusta' porque me imagino la cantidad de serotonina que generaría mi cerebro con toda esa atención, pero los memes no requieren permiso, así que es simplemente genial ver las cosas que he compartido por ahí", señaló.

Entre tanto, el creador del dibujo de la pareja sigue siendo anónimo, y aún no está claro si el meme de Beylin viola sus derechos de autor.