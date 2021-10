Un nuevo tipo de agresión: mujeres denuncian ser pinchadas con agujas y drogadas en clubes nocturnos del Reino Unido

Varias mujeres denunciaron esta semana que fueron pinchadas con jeringuillas en clubes nocturnos del Reino Unido y que luego se sintieron como si estuvieran drogadas. Si bien la mayoría de las denuncias presentadas son de mujeres, en su mayoría estudiantes, también se ha registrado el caso de un hombre.

Lizzie Wilson, de 18 años, relató este viernes a The New York Times que mientras estaba la noche del lunes en una discoteca del condado de Nottinghamshire, sintió un dolor en la espalda como si la hubieran pinchado con una aguja. Señaló que diez minutos después, luchaba por mantenerse de pie y fue trasladada rápidamente a un hospital, donde pasó horas desorientada y sin sensibilidad en las piernas. "Nadie debería pasar por eso", dijo, recordando que "lo más angustioso era que no podía controlar nada".

El médico de la joven detalló que podría haber sido inyectada con ketamina, una droga anestésica. Mientras, Wilson comenzó un curso de vacunas contra la hepatitis y se le realizaron análisis de sangre para asegurarse de que no haya contraído ninguna enfermedad.

Al menos 15 casos en Nottinghamshire y "un número reducido de informes" en Escocia

La Policía de Nottinghamshire informó este jueves que se han producido al menos 15 incidentes desde el pasado 2 de octubre en la región. "Algunos de los informes que recibimos ocurrieron hace unos días y otros recientemente. Es vital que investiguemos cualquier informe lo más pronto posible, lo que significa que podemos obtener pruebas con mucha rapidez", afirmó la superintendente Kathryn Craner.

Craner aseguró que los clubes también "llevarán a cabo más controles y registros para cualquier persona que entre en los locales". "Esto puede causar algunos retrasos en los ingresos, pero es necesario para garantizar la seguridad de los que están en una noche de fiesta", agregó,

Además, otros casos similares fueron registrados en Escocia. La Policía local comunicó que sigue investigando "un número muy reducido de informes" de personas que declaran haber sido "pinchadas" con una aguja o drogadas con su bebida.

Una evaluación exhaustiva a nivel nacional

Las bebidas adulteradas con drogas no es un problema nuevo en el país. Una investigación de la BBC del 2019 reveló más de 2.600 casos en Inglaterra y Gales desde el 2015. En los últimos días, publicaciones en redes sociales sobre el uso de agujas contaminadas en centros nocturnos y bandas criminales han aumentado los temores de la población.

En una reciente audiencia parlamentaria, la legisladora Yvette Cooper solicitó que la Policía revisara los informes que implican drogas y elaborara una evaluación exhaustiva a nivel nacional. "No se está llevando a cabo una evaluación proactiva sobre cuál es la magnitud del problema", subrayó y lamentó que todavía se considere "responsabilidad de la víctima protegerse a sí misma".

Boicoteo de los clubes

Pero muchos jóvenes no están dispuestos a esperar el actuar de las autoridades y en todo el país ha surgido una iniciativa denominada 'Girls Night In', que hace un llamado a boicotear los clubes la próxima semana con el fin de concienciar y exigir mejores protecciones.

Ally Valero, de 20 años, una de las estudiantes que organizó el boicot en Nottingham, apuntó que el llamado no es a que las mujeres se queden en casa, sino enviar un mensaje a los propietarios de los centros nocturnos. "Queremos volver a salir. Pero queremos hacerlo en un entorno más seguro", señaló.

Así mismo, Primrose Sparkes, de 20 años, explicó que en el pasado el principal factor que consideraba antes de decidir si salía era si tenía una clase a primera hora de la mañana siguiente. "Ahora es: ¿me siento segura?, hay un elemento de miedo que antes no existía", detalló.

Por su parte, Luis Danton, de 20 años, presidente de la sociedad de fútbol de la Universidad de Nottingham Trent, calificó la situación de una "locura" y dijo que el equipo planea sumarse al boicot. "Siendo sincero, mucha gente está asustada", concluyó.