Incluyen a la vicepresidenta de Perú en una investigación por presunto lavado de activos durante las campañas del partido oficialista

Al respecto, Dina Boluarte expresó que la indagación fiscal "no tiene ni pies ni cabeza" y que espera que no se utilice con "intereses políticos".

La vicepresidenta de Perú y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido incluida en la investigación por presunto lavado de activos en el financiamiento de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre, según informaron fuentes de la Fiscalía al diario El Comercio.

Asimismo, se dio a conocer que el actual viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Grajeda, también ha sido incluido en dicho caso.

El fiscal a cargo, Richard Rojas Gómez, señaló que ambos funcionarios afiliados a Perú Libre, abrieron una cuenta mancomunada en el Banco de Crédito de Perú (BCP), en la que supuestamente se recaudaron aportes mensuales de unos 25,32 dólares, que hacían los funcionarios que trabajaban bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS) del Gobierno Regional (GORE) de Junín.

Este dinero supuestamente tenía como finalidad pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, fundador del partido y exgobernador de Junín, quien fue condenado por corrupción.

Según el testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía, desde dicha cuenta fueron transferidos aproximadamente unos 4.000 dólares a la cuenta personal del líder de Perú Libre, que supone una porción de los 215.000 dólares a los que fue condenado a pagar Cerrón por un delito de negociación incompatible cuando era gobernador.

Por su parte, Boluarte mencionó que su inclusión en la investigación fiscal "no tiene ni pies ni cabeza" y reiteró que no tiene problema en ser interrogada las veces que haga falta. "Conforme vaya avanzando la investigación, la Fiscalía nos va a tener que retirar del expediente", aseguró la vicepresidenta. Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, expresó que confía en que esta investigación no se utilice con "intereses políticos".

Por su parte, Grajeda aseguró que el comité regional de Lima de Perú Libre hizo una colecta voluntaria para ayudar a Vladimir Cerrón y por eso se abrió la cuenta en el BCP.