Un psicólogo neerlandés confiesa que vendió "polvo suicida" a más de 100 personas

El psicólogo holandés Wim van Dijk ha confesado que vendió "polvo suicida" a más de 100 personas para tratar de propiciar un debate en la sociedad sobre las leyes neerlandesas que regulan la muerte asistida.

En una reciente entrevista con de Volksrant, Van Dijk, de 78 años, dijo que vendía la droga mortal a las personas que asistían a las reuniones de Coöperatie Laatste Wil (El Cooperativo de la Última Voluntad) que promueve una campaña a favor de una legislación más liberal sobre muerte asistida y ofrece asesoramiento a las personas que quieren poner fin a su vida.

El psicólogo asegura que no le preocupa ir a la cárcel por sus actos e insiste en la necesidad de discutir el asunto. "Soy consciente de las implicaciones de mi historia. No me importa", declaró, al tiempo que asegura que quiere que "el malestar de los ciudadanos se haga tan fuerte que el poder judicial no pueda ignorarlo".

Van Dijk dijo que se involucró en este asunto después de que su esposa muriera de demencia.

Asimismo, señaló que había sido interrogado por la Policía la semana pasada, pero que se había negado a hacer una declaración ante ellos. Van Dijk tendrá que comparecer ante un tribunal.

Según la legislación de Países Bajos, solo un médico puede prestar servicios de muerte asistida tras asegurarse de que el sufrimiento de la persona es insoportable y no existe un tratamiento alternativo, posibilidades de curación o de mejora.