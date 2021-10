'Papeles de Facebook': qué revela la mayor filtración de documentos internos de la red social

La gran cantidad de documentos internos de Facebook filtrados a los medios de comunicación en los últimos días agudizaron una de las mayores crisis en la historia de la plataforma tras más de un mes de polémica y creciente escrutinio a la compañía de Mark Zuckerberg.

A principios del mes de septiembre, The Wall Street Journal empezó a publicar varios artículos basados en investigaciones internas de la compañía que provocaron gran revuelo en la opinión pública. Entre otras revelaciones, el diario neoyorquino arrojó luz sobre el hecho de que Facebook era consciente del impacto negativo que su aplicación Instagram tiene para millones de sus usuarios menores de edad.

Asimismo, a finales de septiembre se descubrió que Facebook procuraba por todos los medios atraer a los preadolescentes ante el miedo a perder a la nueva generación de usuarios, clave para el futuro de la empresa.

¿De dónde vienen los documentos?

Los documentos difundidos en los últimos días, denominados en su conjunto 'Papeles de Facebook' —entre ellos, varias reportes previamente hechos públicos por The Wall Street Journal—, fueron publicados por un consorcio de 17 medios estadounidenses y se basan en la versión editada de la documentación proporcionada al Congreso de EE.UU. por el asesor legal de la exempleada de Facebook Frances Haugen.

En septiembre, Haugen, de 37 años, quien copió los documentos antes de dejar la empresa, presentó una queja ante las fuerzas de la ley federales de EE.UU. en la que afirmaba que una investigación interna de Facebook concluyó que la empresa no puede combatir efectivamente el odio y la desinformación en la plataforma, pero oculta este hecho. Esta exingeniera de datos en la unidad de Integridad Cívica de Facebook reveló públicamente su identidad el pasado 3 de octubre en una entrevista con el programa '60 Minutes' de la cadena CBS, en la que acusó a su antigua empresa de "traición a la democracia" y de priorizar repetidamente sus ganancias frente a otras cuestiones éticas.

"Los productos de Facebook dañan a los niños, avivan la división, debilitan nuestra democracia", aseveró Haugen en su testimonio ante el Subcomité de Comercio del Senado.

La semana pasada, otro exempleado presentó una declaración jurada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. en la que denunciaba que la empresa valora más el crecimiento y los beneficios que la lucha contra la incitación al odio, la desinformación y otras amenazas para el público.

Por su parte, la propia empresa anunció el pasado 19 de octubre que varios documentos internos se habían filtrado a la prensa y se publicarían como una serie coordinada de artículos, una descripción que podría referirse a los 'Papeles de Facebook'. Esos documentos, al parecer, abarcarían todos los aspectos de la empresa, desde su manejo de la incitación al odio hasta su incapacidad para controlar sus propios algoritmos y usuarios.

Facebook no sabe cuántos usuarios tiene

En particular, varios documentos a los que tuvo acceso The Wall Street Journal revelan que la plataforma tiene dificultades para detectar a los usuarios con múltiples cuentas, lo que plantea preguntas sobre la forma en que la plataforma mide su público, un hecho de gran importancia para los publicistas. Según la documentación, entre un 32 % y un 56 % de las cuentas recién creadas fueron abiertas por usuarios ya existentes, aunque el sistema actual suele subestimar su número. En 2018, el 11 % de los perfiles creados por adolescentes correspondían a cuentas múltiples.

"Aburrido, engañoso y negativo"

De acuerdo con Bloomberg, actualmente se observa un descenso en el interés de los 'millennials' por la plataforma, que se suma al que ya había sido advertido entre los adultos jóvenes que forman parte de la denominada generación Z. La nueva generación, según se explica en los documentos, no se apresura en abrir una cuenta en la red social y aguarda hasta los 24 o 25 años para hacerlo (si es que lo hace).

Según publica The Verge, "la mayoría de los adultos jóvenes perciben a Facebook como un lugar para la gente de 40 o 50 años" y se refieren a la red social como "aburrida, engañosa y negativa". En cuanto a Instagram, destinado a los usuarios más jóvenes, los documentos internos señalan que alrededor del 7 % de los adolescentes fueron víctimas de acoso en la plataforma.

Problemas de moderación del contenido

Por otra parte, los documentos difundidos por AP mostraron que Facebook fracasa en sus intentos de combatir la incitación al odio y los contenidos terroristas en diferentes idiomas, en particular, en dialectos del árabe, por "la escasez de moderadores que hablan idiomas locales y entienden el contexto cultural". Pese a las declaraciones de Zuckerberg de que Facebook elimina el 94 % de publicaciones que incitan al odio, los documentos internos mostraron que la empresa solamente borra el 5 % de publicaciones de este tipo.

Asimismo, si bien Facebook declara que está luchando contra las teorías conspirativas, una investigadora de la empresa empezó a recibir contenido del movimiento conspiracionista QAnon solamente dos días después de crear una cuenta falsa.

Al mismo tiempo, los sistemas automatizados de moderación también representan un problema para la plataforma, ya que en múltiples casos interpretan erróneamente publicaciones de los usuarios e incluso "limitan la participación de los usuarios en el discurso político al obstaculizar su derecho de libertad de expresión". Esta deficiencia de los algoritmos se explica, en parte, por el hecho de que Facebook asigna solamente el 13 % de su presupuesto de desarrollo del sistema automatizado al mercado fuera de EE.UU., si bien los estadounidenses solamente representan el 10 % del total de usuarios.

¿Iguales ante las reglas?

Por otra parte, de acuerdo con Financial Times, un documento interno revela que Facebook permitió que algunos políticos y celebridades violaran con sus publicaciones las reglas de uso de la plataforma. De acuerdo con un exempleado, la empresa exigió que se observe una "neutralidad impecable", pero, según otros, la compañía trata de un modo diferente a las personas famosas.

"Con frecuencia, la decisión final sobre si una publicación destacada viola una política escrita particular la toman los altos directivos, a veces, Mark Zuckerberg", afirmó un director ejecutivo de Facebook. En particular, según descubrió The Washington Post, en 2020 Zuckerberg personalmente optó por cumplir con las demandas de Vietnam para censurar publicaciones antigubernamentales a fin de no perder uno de sus mercados más rentables en Asia. De acuerdo con el informe, más de 2.200 publicaciones de usuarios vietnamitas fueron eliminadas entre julio y diciembre de 2020.

Facebook responde

Por su parte, Mark Zuckerberg publicó una declaración en su cuenta de Facebook en la que tachó de falsas las acusaciones de los medios de comunicación.

"La crítica buena y justa nos ayuda a mejorar. Pero, en mi opinión, lo que estamos viendo es un esfuerzo coordinado de utilizar selectivamente los documentos filtrados para pintar una imagen negativa sobre nuestra empresa", aseveró el fundador de Facebook.

Al mismo tiempo, en plena polémica desatada por la masiva filtración de documentación interna, las acciones de Facebook registraron un crecimiento este lunes después de que la compañía anunciara que sus ganancias habían subido un 35 % en el tercer trimestre del año, mientras que los ingresos netos habían crecido un 17 % hasta los 9.200 millones de dólares. Se estima que las ganancias de la empresa en el cuarto trimestre de 2021 serán de entre 31.500 millones y 34.000 millones de dólares.

Mientras, The Verge reportó la semana pasada que Facebook planea cambiar de nombre para reflejar el enfoque de la empresa en la construcción de su 'metaverso'. De acuerdo con sus fuentes, el nuevo nombre será anunciado el próximo 28 de octubre en Connect, la conferencia anual de la compañía.