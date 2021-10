El jefe de la NASA dice que probablemente exista vida fuera de la Tierra

El administrador de la NASA, Bill Nelson, no descarta que exista vida fuera de la Tierra debido a que nuestro universo es "muy grande" y podrían existir otros universos más.

"Mi opinión personal es que el universo es tan grande, y ahora incluso hay teorías de que podría haber otros universos. De ser así, ¿quién soy yo para decir que el planeta Tierra es el único lugar donde existe una forma de vida civilizada y organizada como la nuestra?", dijo Nelson durante una reciente entrevista con el Centro de Política de la Universidad de Virginia (EE.UU.), citada por el portal Quartz.

"¿Hay otros planetas como la Tierra por ahí? Ciertamente, creo que sí, porque el universo es tan grande", con "miles de millones de galaxias" y "miles de millones de otros soles", continuó. Además, enfatizó que la búsqueda de vida extraterrestre es parte de la misión de la NASA, poniendo como ejemplo la exploración de Marte.

¿Son los avistamientos de ovnis signos de vida extraterrestre?

En cuanto a los ovnis, Nelson detalló que desde el 2004 los pilotos de la Marina estadounidense han reportado más de 300 avistamientos de objetos voladores no identificados. "Tanto ellos [la Marina] como nosotros no sabemos qué es. Esperamos que no sea un rival [de EE.UU.] aquí en la Tierra con ese tipo de tecnología", comentó.

En junio pasado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE.UU. publicó un informe sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados percibidos por los militares norteamericanos, y aunque se admitió que los reportes recopilados son "en gran medida inconcluyentes", se dejó constancia de que los analistas de defensa y agentes de inteligencia no pudieron determinar la naturaleza de los fenómenos descritos.

