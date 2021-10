Una mujer se queja a Bezos de que Amazon no le paga lo correspondiente y provoca una investigación interna que reveló extendidas irregularidades

Un correo electrónico dirigido a Jeff Bezos, exdirector ejecutivo de Amazon, desató una investigación interna en relación con impagos a sus empleados, informa The New York Times. La remitente fue una trabajadora de un almacén de Amazon en Oklahoma, que se dirigió en 2020 al entonces directivo denunciando que no le estaban pagando la totalidad de su sueldo mientras estaba de baja por maternidad.

Según el informe interno, la mujer estaba desesperada porque tenía que mantener a su bebé y, al mismo tiempo, pagar unas cuentas para las que no le alcanzaba el salario que recibía. "Yo estaba llorando mientras escribía este correo", confesó la madre.

Tras la investigación, salieron a la luz múltiples casos de pagos incompletos a los empleados que estaban de baja médica o incluso por discapacidad. En el último año y medio, el problema ha afectado a los trabajadores de 179 almacenes, sin embargo, Amazon sigue realizando una investigación más profunda sobre otros posibles casos similares.

Otro empleado que había trabajado en un almacén de la compañía, informó que sus pagos por discapacidad habían cesado por varios meses, por lo que se vio obligado a vender los anillos de matrimonio para sobrevivir; y es más, el banco embargó su carro por ser insolvente.

Algunos de los empleados que afrontaban problemas de salud fueron despedidos automáticamente por el sistema de control de asistencia laboral que identificó los permisos médicos como ausencias no justificadas.

Ahora, el gigante Amazon está buscando un equilibrio entre satisfacer las demandas de la clientela y contemplar el bienestar de los trabajadores, contó una especialista en recursos humanos de Amazon, Bethany Reyes, a The New York Times. La empresa está intentando resolver sus "problemas recurrentes" y arreglar "los asuntos relacionados con los pagos", agregó Reyes.