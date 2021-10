"Más de 20 años de amor": Natalia Oreiro agradece a Rusia por darle la ciudadanía (¡y lo hace en ruso!)

La actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro, conocida en Rusia especialmente por su papel en la telenovela argentina 'Muñeca brava', grabó un video en ruso para manifestar su agradecimiento al país, después que este 25 de octubre el presidente Vladímir Putin le otorgara la ciudadanía rusa a ella y a su hijo.

"¡Queridos amigos! Quiero agradecer a Rusia y a todo su pueblo el gran honor que es para mí este reconocimiento. Nuestra relación se basa en más de 20 años de amor y siento que este lazo será aún más fuerte. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Los amo!", dijo Oreiro en el video, compartido en sus redes sociales.

Sus seguidores y otros usuarios no tardaron en enviar mensajes de felicitaciones y elogios por su alto nivel de manejo del ruso. "¡Buen trabajo! Un idioma tan difícil y lo está aprendiendo, ¡una chica lista!", alabó una internauta. "¡Nuestra querida! ¡Felicitaciones! Ahora es oficialmente nuestra Natasha [diminutivo de Natalia]! ¡Estamos muy felices!", escribió otra usuaria.

En numerosas ocasiones, la artista suramericana había expresado su amor por Rusia y su intención de obtener la ciudadanía. En 2019, en un programa de la televisión rusa, el presentador puso a prueba a Oreiro para saber "hasta qué punto es rusa", a lo que la cantante contestó: "Me falta que Putin me dé el pasaporte", porque, a su juicio, "no existe otra extranjera más rusa" que ella. Un año más tarde se conoció que la cantante había presentado todos los papeles necesarios para pedir su naturalización.

Así, este lunes apareció un decreto presidencial en el que, en medio de una lista de personas recién naturalizadas, se incluye a "Natalia Marisa Oreiro Iglesias, nacida el 19 de mayo de 1977 en Uruguay, junto a su hijo, Merlín Atahualpa Mollo Oreiro, nacido el 26 de enero de 2012 en Argentina".