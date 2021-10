Walmart deja de vender una línea de ambientadores ante la posible presencia de una bacteria peligrosa

La cadena de supermercados estadounidense Walmart está sacando del mercado unos 3.900 frascos de la línea de ambientadores 'The Better Homes and Gardens Essential Oil Infused Aromatherapy Room Spray' debido a la posible presencia en ellos de una bacteria peligrosa.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC, por sus siglas en inglés) precisó que la eliminación del producto, que empezó a realizarse el 22 de octubre, se decidió después de que especialistas de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) encontraran en una versión del artículo la bacteria Burkholderia pseudomallei.

Se trata de un germen causante de la enfermedad infecciosa melioidosis que puede perjudicar severamente la salud o incluso desembocar en casos mortales.

Los CDC estudian actualmente cuatro casos registrados en cuatro estados diferentes. Dos personas que contrajeron la enfermedad han muerto, incluido un niño. Además, en la casa de uno de los fallecidos fue encontrada una botella del purificador y las muestras tomadas evidenciaron la presencia de la bacteria en cuestión.

La CPSC detalló que el desodorante, fabricado en la India, se vendió de febrero a octubre de este año, tanto en línea como en un total de 55 tiendas de Walmart repartidas por todo el país.

Según el organismo, quienes tengan dicha mercancía deben dejar de usarla "de inmediato", al tiempo que no se aconseja tirar o deshacerce de la botella. Los expertos instan a todos aquellos que hayan entrado en contacto con el producto a lavarse las manos, a desinfectar cualquier área expuesta al producto, así como a empaquetar el artículo y traerlo hasta un local de Walmart.