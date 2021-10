Fiscal sobre el tiroteo en el rodaje de la película 'Rust': "En este punto, todo, incluso cargos criminales, está sobre la mesa"

Mary Carmack-Altwies, fiscal del condado de Santa Fe (EE.UU.), afirmó este martes en una entrevista con The New York Times que no descarta la posibilidad de imputar cargos penales por lo ocurrido la semana pasada durante el rodaje de la película 'Rust'.

"En este punto, todo, incluso cargos criminales, está sobre la mesa", declaró Carmack-Altwies.

La fiscal agregó que actualmente la investigación se ha centrado en la balística, para tratar de determinar qué bala había en el arma y quién colocó allí la munición.

Asimismo, dijo que los policías todavía no han terminado de interrogar a las personas que estaban presentes en el rodaje, y que su oficina podría tardar "semanas, o incluso meses", en presentar cargos.

Según la funcionaria judicial, el incidente es uno de los casos más complicados del condado en los últimos tiempos. "Tenemos casos difíciles todo el tiempo. Pero este tipo de casos complicados, con gente tan famosa, no", explicó la mujer.