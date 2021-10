Asistente de Hillary Clinton denuncia una agresión sexual por parte de un senador estadounidense

Huma Abedin, durante largo tiempo asistente de Hillary Clinton, reveló una agresión sexual sufrida por parte de un senador estadounidense hace unos 15 años.

En su libro de memorias "Both/And: A Life In Many Worlds" ("Ambos/Y: Una vida en muchos mundos"), que será publicado la próxima semana, Abedin cuenta que fue agredida sexualmente después de asistir a una cena en Washington a la que Clinton no acudió, reporta The Guardian.

Según relata, luego de la cena salió con uno de los senadores presentes, se detuvieron en el edificio de él y la invitó a su oficina a tomar un café, a lo que ella accedió. Mientras conversaban, el legislador se quitó la chaqueta, se arremangó y preparó el café.

"Entonces, en un instante, todo cambió. Se dejó caer a mi derecha, puso su brazo izquierdo alrededor de mi hombro y me besó, metiendo su lengua en mi boca, presionándome contra el sofá", describe Abedin.

Tras esa acción, afirma que lo apartó, deseando que "se borraran los últimos diez segundos".

El senador se disculpó sorprendido diciendo que la había "malinterpretado", mientras que ella se marchó "tratando de parecer lo más indiferente posible".

Después del encuentro, dice que se mantuvo alejada del político "durante unos días", pero posteriormente mantuvieron una amistad y pronto "enterró el incidente", que quería olvidar, hasta lograr borrarlo de su mente "por completo".

En todo el relato del libro, la autora no revela la identidad del senador, ni nombra su partido o cualquier otro dato que podría identificarlo.

Según afirma, había "enterrado" sus recuerdos sobre lo sucedido hasta que a fines de 2018, las acusaciones de agresión sexual en una fiesta celebrada años antes de la profesora Christine Blasey Ford contra el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh despertaron su memoria.

El recuerdo de su experiencia con el senador, afirma Abedin, le volvió cuando leyó que Ford "fue acusada de recordar 'convenientemente'" su presunta agresión.