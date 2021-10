El enigma de los perros rescatados de la lava del volcán de La Palma: aparecen en una casa de acogida entregados de forma anónima (VIDEO)

De momento se desconoce la identidad del conocido como 'A Team', que rescató a los animales, y también quién es el dueño de los podencos, ya que todavía no los ha reclamado.

Los perros que permanecieron semanas atrapados en dos estanques del municipio de Todoque, rodeados por la lava del volcán de La Palma, y que fueron rescatados por un grupo de personas anónimas que se autodenominó 'A Team', se encuentran bien en una casa de acogida de animales.

Los animales están custodiados por la institución que gestiona la emergencia de la erupción, el Pevolca, y en breve serán examinados para cerciorarse de cuál es su estado de salud, según ha asegurado el director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Sergio García.

Después de ser supervisados por el Seprona –el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil–, los perros quedarán en manos del Gobierno de las Islas Canarias. Este organismo determinará cuál será el destino de los animales, si fueron abandonados o se perdieron y si se autoriza la devolución a su dueño, que todavía no se sabe quién es, puesto que no ha reclamado a los podencos.

DIARIO ANIMALISTA ha podido confirmar que este vídeo de los podencos es AUTÉNTICO. Fue grabado el jueves 21 de octubre en una casa provisional. No están con cazadores y los perros saldrán a la luz pública de forma inminente. Probablemente entre hoy y mañana#DONDEESTANLOSPODENCOSpic.twitter.com/ZJKzcInjQK — Diario Animalista (@D_Animalista) October 27, 2021

El Colegio de Veterinarios comunicó el lunes que los canes habían sido entregados de forma anónima al equipo que está atendiendo la emergencia. "Me han dicho que están ahora mismo en dependencias de una casa de acogida en la isla y se está pendiente de su valoración por parte del Seprona", ha apuntado García en declaraciones recogidas por Canarias7.

Desde la plataforma Leales.org, organización que destapó la situación de estos seis perros atrapados en dos estanques, se muestran muy críticos con el rescate y con la posterior gestión. Son contrarios a que los animales estén bajo la tutela del Pevolca y que este caso no haya pasado todavía a las autoridades judiciales. Además, sostienen que el extraño rescate no obedece a patrones animalistas, sino a la intención de 'tapar' al dueño de los perros para que no se enfrente a una sanción.

El misterioso 'A Team'

También podrían enfrentar sanciones los rescatadores, cuya identidad todavía se desconoce, puesto que ingresaron en una zona de exclusión en la que estaba prohibido el paso y utilizaron un dron para grabar el lugar, sin tener permiso para ese tipo de vuelos.

Sobre el ya famoso 'A Team' se ha especulado que podría estar compuesto por un bombero, un vulcanólogo y un cazador, un equipo muy pequeño para poder portar a seis animales. Se rumorea que mucha gente en la isla podría tener conocimiento de quiénes son, pero que no están dispuestos a revelar su identidad para que no tengan que sufrir consecuencias penales o administrativas.

El 'Equipo A' al rescate en La Palma. Alguien ha ido hasta donde estaban los perros atrapados, así le han delatado las huellas encontradas en la zona pese a que está prohibido, los ha rescatado y ha dejado un cartel: «Fuerza La Palma. Los perros están bien. A Team» #LMK#LaPalmapic.twitter.com/flDO4eswdw — Las Mañanas KISS (@lasmananaskiss) October 22, 2021

En este contexto, el pasado lunes se difundió un video con imágenes de los seis canes en una casa, en los que se aprecia que se encuentran en buen estado de salud.

Desde Leales.org denuncian que aunque los perros que aparecen son los atrapados en el estanque, las imágenes habrían sido grabadas antes de la erupción del volcán y no habrían sido tomadas en una casa de acogida, sino en estancias de algún cazador. Sin embargo, Diario Animalista sostiene que las imágenes son auténticas y que fueron tomadas el jueves 21 de octubre en una casa provisional, antes de ser entregados al equipo de veterinarios.

Los perros iban a ser rescatados el miércoles de la semana pasada por una empresa de drones gallega que se había desplazado a la isla para intentar una operación inédita. Sin embargo, cuando intentaron acceder a ellos se encontraron con que los animales no estaban en el lugar, aunque había huellas humanas. Poco después se descubrió una pancarta que decía que los perros estaban bien.

ℹ️ INFORMACIÓN ACTUALIZADA ℹ️ Hoy hemos encontrado #huellas que aparentan ser de personas dentro de la zona de exclusión. Esto podría explicar la ausencia de los #perros en la zona inspeccionada.#Aerocamaras#PerrosLaPalmapic.twitter.com/FgVyaNFGaD — Aerocamaras Especialistas en Drones (@aerocamaras) October 21, 2021

Además de los seis canes rescatados, se ha confirmado que un séptimo falleció en uno de los estanques; se trata del conocido como perro de los calcetines blancos.