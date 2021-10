EE.UU. despliega un "número significativo" de medios y personal en Haití para liberar a los religiosos secuestrados

Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., anunció este martes el despliegue de un "número significativo" de medios para lograr la liberación de los 17 religiosos secuestrados en Haití por una pandilla local, remarcando que el presidente estadounidense, Joe Biden, está siguiendo el conflicto de cerca.

Así, el funcionario señaló que el personal activo en el país centroamericano "trabaja estrechamente con las familias y el Gobierno haitiano para intentar coordinar y organizar la recuperación". Sobre ello, agregó: "Estamos estudiando todas las opciones posibles para hacerlo".

Igualmente, por las características del caso, enfatizó en que no puede brindar más detalles de la misión: "Voy a ser sensible a lo que es obviamente una situación delicada, por lo que no voy a decir más aparte de que hemos puesto los activos y recursos que creemos que pueden ayudar a llevar esto a una conclusión exitosa".

"Que vuelvan a casa sanos y salvos"

A su vez, Sullivan destacó que le actualiza al jefe de Estado norteamericano toda la información de forma frecuente: "Cada día pongo al día al presidente sobre este asunto, él tiene un gran interés en asegurarse de que todas y cada una de esas personas vuelvan a casa sanas y salvas".

Los rehenes fueron secuestrados el 16 de octubre cerca de Puerto Príncipe, cuando regresaban de un orfanato. El grupo de víctimas está compuesto por 16 estadounidenses y un canadiense, miembros de la Christian Aid Ministries, y un chofer haitiano. Entre ellos, hay cuatro niños y un bebé.

Como recompensa para la posible liberación, los delincuentes piden un millón de dólares por cada secuestrado. De hecho, la banda que se atribuye la acción, 400 Mawozo, publicó un video con una amenaza: "Juro por el trueno que si no obtengo lo que estoy pidiendo, les daré una bala en la cabeza a estos estadounidenses", dijo su líder, Wilson Joseph.



