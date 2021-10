"¿Cuánto le pagan a Vargas Llosa?": Las críticas de López Obrador al presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, renovó este miércoles sus críticas al presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Ricardo Padilla, a quien acusó de aprovechar recursos públicos para imponer determinadas líneas de pensamiento.

"Es el que manda en Guadalajara", advirtió López Obrador en una conferencia de prensa en la que recordó que Padilla dirige la FIL desde hace más de tres décadas, además de que fue rector de la Universidad de Guadalajara y construyó una posición intelectual privilegiada desde la que dirige los designios culturales de la ciudad.

"Lleva más de 30 años poniendo y quitando rectores, y con una feria muy importante, porque sin límite se utilizaba dinero público para traer a los intelectuales más renombrados del mundo, con todos los gastos pagados. Vargas Llosa no falta a una feria de libro, habría que ver cuánto le pagan", cuestionó el mandatario.

También recordó que el año pasado la FIL recibió el Premio Princesa de Asturias en España y que Padilla aprovechó la ocasión para denostar al Gobierno mexicano.

"En su intervención, con tanta autoridad moral, nos hace un cuestionamiento a nosotros, al 'populismo', en el mismo estilo y con la misma línea de Vargas Llosa y (el escritor mexicano Enrique) Krauze", dijo.

En ese momento, Padilla cuestionó los recortes presupuestales al sector cultural aplicados por López Obrador. "La modernidad política apareció con la libertad de imprenta, con el derecho a escribir y publicar sin restricciones. Defendamos este valor fundamental, con más razón frente a los gobiernos populistas que hoy amenazan nuestra gerencia liberal y ponen en riesgo la democracia", advirtió.

Su oposición no sorprendió, ya que durante las campañas presidenciales de 2018, el presidente de la FIL se convirtió en asesor cultural de Ricardo Anaya, el candidato conservador que perdió por una abrumadora diferencia contra López Obrador y que hoy es investigado por corrupción.

Sobre Krauze

Por otra parte, el presidente se refirió a la polémica que desató Krauze, uno de los intelectuales de derecha más reconocidos en el país y acérrimo opositor de López Obrador, al publicar una tabla que coloca a México en el primer lugar de 'exceso de mortalidad' a raíz de la pandemia de coronavirus, aunque en realidad ocupa el décimo quinto por millón de habitantes.

"¿Ustedes creen que a mí me sorprende que Krauze manipule una gráfica, si se ha atrevido a decir mentiras históricas colosales?", afirmó al recordar que el historiador llegó a decir que el dictador Porfirio Díaz, quien gobernó de 1884 a 1911, no había asesinado a tantas personas como otros presidentes.

"Se le olvidó el exterminio de los yaquis, hubo como 15.000 asesinados. Se le olvidaron los mayas asesinados. En uno de sus textos dice que el primer lugar en cuanto a represión, Gustavo Díaz Ordaz (presidente de 1964 a 1970). Pues no, es una mentira", señaló.

López Obrador aclaró que reprueba el autoritarismo de Díaz Ordaz, en particular por la represión estudiantil de 1968, pero insistió en que "lo de Porfirio Díaz es una cosa nunca vista". "Fue como la segunda conquista. Querían acabar con los pueblos indígenas para quitarles las tierras, el agua, los bosques, pero esto lo sostiene Krauze y no es porque sea un ingeniero metido a historiador. Es que no tiene escrúpulos", explicó.