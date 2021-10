"Sentencia pionera": Otorgan la custodia compartida de un perro a una pareja en España

El fallo del juez considera que "la afectividad que pueda tener una persona sobre su mascota no excluye que esta pueda recibir esa misma afectividad de otras personas".

Un juez ha dictado en España una "sentencia pionera" que otorga a una pareja la custodia compartida de su perro, después de que ambos fueran a juicio para determinar con quien debía vivir la mascota debería.

El juez de Madrid ha considerado que ambos son "corresponsables" y "co cuidadores", por lo que el animal pasará a vivir en los dos domicilios en periodos alternos de un mes. Se trata de un fallo poco común que supone un paso hacia el reconocimiento de las mascotas como seres vivos ante la ley, al ser considerados diferentes de la propiedad, según informó RTVE, que ha tenido acceso a la sentencia.

La demanda fue presentada por la mujer en septiembre de 2020, tras 20 meses de vida en común de su pareja, con la que compartió un border collie llamado Panda durante más de un año.

Según la sentencia, el juez acuerda "la tenencia compartida de Panda para cada uno de los cuidadores y responsables" al considerar que "la afectividad que pueda tener una persona sobre su mascota no excluye que esta pueda recibir esa misma afectividad de otras personas". Además, sostiene que "la mera titularidad formal del animal, sea como dueño o adoptante, no puede prevalecer" sobre el "afecto del solicitante".

Lola García, una abogada especializada en derechos de los animales, llevó este caso a los tribunales en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Animales de Compañía de 1987, que España ratificó en 2017.

Según explica, se trata de una "sentencia pionera" porque su cliente "se ha podido declarar no como 'copropietaria', sino como 'corresponsable' y como 'co cuidadora' de este animal", lo que es importante, porque supone no cosificar al perro.