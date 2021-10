Nuevo conflicto entre Francia y Reino Unido: ¿a qué se debe?

La tensión aumenta en el canal de la Mancha luego de que Francia amenace al Reino Unido con sanciones si no respeta los derechos de su flota pesquera.

París acusa a Londres de no otorgar licencias de pesca suficientes a los barcos franceses que trabajan en sus aguas territoriales. En septiembre, Francia criticó el rechazo por parte de las autoridades británicas y de la isla de Jersey (perteneciente a la corona británica y ubicada a 22 kilómetros de la costa francesa) de negar decenas de licencias a barcos pesqueros para faenar en sus aguas.

"El Gobierno [de Francia] ha establecido una lista de las licencias a las que tenemos derecho. Hemos trabajado con los británicos, les dimos todos los datos, documentos e información solicitados para respaldar esas solicitudes. Hoy vemos que nos falta alrededor del 50 % de las licencias a las que tenemos derecho. Esta situación es inaceptable, y lo diré muy claro, hoy nuestra paciencia ha llegado al límite", dijo este miércoles en conferencia de prensa Gabriel Attal, portavoz del Ejecutivo francés.

El Gobierno galo declaró que, de no llegarse a un acuerdo con Reino Unido y la isla de Jersey, se impondrán una batería de sanciones. Entre ellas se cuentan la prohibición de desembarco de buques pesqueros británicos en puertos franceses, controles de seguridad sistemáticos a embarcaciones y el reforzamiento de controles sanitarios y aduaneros a las importaciones británicas.

En adición, el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Clément Beaune, elevó la apuesta y propuso limitar el suministro eléctrico al territorio británico a través de los cables instalados bajo el canal de la Mancha.

Respuesta británica

La respuesta oficial por parte de Londres no se hizo esperar. David Frost, ministro del Brexit, calificó las amenazas como "decepcionantes y desproporcionadas". "No es algo que esperaríamos de un aliado y socio cercano", afirmó. "Como no hemos tenido una comunicación formal del Gobierno francés sobre este asunto, buscaremos una aclaración urgente de sus planes", agregó.

Por su parte, la ministra del Mar francesa, Annick Giradin aseguró que las medidas no son desproporcionadas. "Defendemos nuestros derechos, pescadores y litorales", sostuvo.

Incidentes con pesqueros británicos

Este miércoles, dos embarcaciones pesqueras británicas protagonizaron altercados con las autoridades francesas. La primera de ellas, a pesar de contar con la licencia para pescar, fue multada por "obstrucción" por negarse en un principio a permitir a las autoridades abordar la nave. Mientras, el segundo barco se encontraba pescando sin licencia en aguas francesas y fue desviado al puerto de Le Havre, donde se encuentra retenido.