"Es liberador": un exmilitar recibe el primer pasaporte con marcador de género indefinido en EE.UU.

El Departamento de Estado de EE.UU anunció este miércoles que había emitido el primer pasaporte del país con un marcador que no se corresponde a los géneros masculino ni femenino, sino a un género X o indefinido, y la organización de derechos civiles Lambda Legal ha revelado que la persona que lo recibió es un veterano de la Marina estadounidense llamado Dana Zzyym.

En octubre de 2015, Lambda Legal presentó una demanda en el Tribunal del Distrito de Colorado de EE.UU., alegando que el Departamento de Estado del país había violado la Ley de Procedimiento Administrativo federal al negarle a Zzyym un pasaporte que reflejara con precisión su identidad de género.

"Es la culminación de su batalla legal de seis años para obtener un pasaporte preciso que no lo obligue a identificarse como hombre o mujer", resalta la organización de derechos civiles.

Zzyym asegura que casi se echó a llorar cuando abrió el sobre, sacó su nuevo pasaporte y vio la letra 'X' "estampada audazmente" junto a la casilla que indicaba 'sexo'.

"Estoy feliz de que otros ciudadanos estadounidenses intersexuales y no binarios (que no se identifican con los géneros masculino ni femenino) pronto puedan solicitar pasaportes con el marcador de género correcto", declaró Zzyym, que recuerda lo mucho que le costó llegar hasta aquí. "Me llevó seis años, pero tener un pasaporte exacto, uno que no me obligue a identificarme como hombre o mujer pero reconozca que no soy ninguno de los dos, es liberador", resalta.

Lambda Legal explica que Zzyym nació con características sexuales ambiguas y que durante su niñez se sometió a varias cirugías irreversibles, dolorosas y médicamente innecesarias que no funcionaron, lo "traumatizaron" y le dejaron graves cicatrices.

Muchos años después, al término de su servicio de seis años en la Marina de EE.UU., Zzyym comenzó a investigar y comprendió que había nacido con intersexualidad, una variación corporal de los seres humanos que puede manifestarse de formas diversas, pero que se caracteriza por la presencia de órganos o rasgos sexuales infradesarrollados o pertenecientes a ambos sexos.

Según el Departamento de Estado, la emisión del pasaporte con marcador de género indefinido se ha realizado con el objetivo de "servir mejor a todos los ciudadanos estadounidenses", independientemente de su identidad de género.

De esta forma, EE.UU. se une a la pequeña lista de países que hasta la fecha autorizan la emisión de pasaportes y otros documentos de identidad para personas no binarias, entre los que figuran Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Argentina.