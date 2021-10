"Si pudiera matar a un ser humano, me haría sentir bien": Un luchador de MMA habla de sus pensamientos homicidas

Sean Strickland asegura que toda su vida ha tenido ese tipo de deseos a los que atribuye el hecho de que no tenga una vida social.

Sean Strickland, luchador estadounidense de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), ha hablado abiertamente sobre sus pensamientos homicidas durante una entrevista concedida este miércoles al programa 'The MMA Hour', del portal MMA Fighting.



"Si pudiera matar a un ser humano, ello me haría sentir bien por un corto periodo de tiempo", explicó. "Es una de esas cosas en las que más gente piensa, y yo soy el único que lo dice", añadió, precisando que toda su vida ha tenido ese tipo de pensamientos lo que, en gran parte, explicaría —según él— que no tenga una vida social.

Fantasías peligrosas

El deportista confesó que hubo un momento en su vida en el que estuvo a punto de llevar a cabo un asesinato, pues fantaseaba con ello, razón por la que cree que su madre lo llevó a entrenar, actividad que —sostiene— le ayudó a detener dicha fantasía.

Strickland considera que gran parte de su mentalidad y comportamiento se deben a sus traumas del pasado, en el que sufrió abusos por parte de su padre, mientras que su abuelo le inculcó el neonazismo y el racismo en su juventud, algo de lo que se avergüenza.

Cuando el periodista Ariel Helwani le preguntó si le preocupa que hablar tan abiertamente sobre querer matar a alguien pueda generarle problemas con la Ultimate Fighting Championship (UFC), dijo que piensa que no puede ser despedido porque solo son pensamientos violentos que no materializa; situación que comparó con la de un pedófilo que no actúa llevado por sus impulsos.

"Soy muy amable"

"Soy muy agradable cuando conozco gente. Si alguna vez me has visto conocer a alguien, soy muy amable y educado", aseguró Strickland, si bien admitió que rara vez sale de casa, ya que está aislado, no interactúa con otras personas. A pesar de todo, el luchador de MMA se considera una persona "feliz".

"Me gusta cuando salgo de casa con la posibilidad de pensar que tal vez podría matar a alguien", declaró, indicando que, cuando termine su carrera profesional, probablemente intentará tratar su problema mental para "encontrar más valor en la vida humana".

Strickland, de 30 años, hizo su debut profesional en 2008. Seis años después se unió a la UFC, donde actualmente compite en la categoría de peso medio. Apodado 'Tarzán', posee un récord de 24 victorias y 3 derrotas.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!