Alberto Fernández emprende una gira por Europa en búsqueda de apoyo internacional para un acuerdo de deuda con el FMI

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, arribó este viernes a Roma, Italia, para participar de la reunión del G20 y de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow (Escocia), aunque tendrá una agenda cargada de reuniones bilaterales.

El mandatario buscará obtener "el respaldo internacional" a la posición argentina respecto de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según reconoció en rueda de prensa la nueva portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti.

En principio, para el sábado en horas de la tarde de Roma están pautados los encuentros de Fernández con la canciller alemana Ángela Merkel; con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Giorgieva.

Con la directora del FMI el jefe de Estado argentino profundizará las conversaciones que el equipo económico, encabezado por el ministro Martín Guzmán, mantuvo hasta ahora con el organismo para alcanzar un acuerdo de facilidades extendidas.

Este acuerdo, a diferencia del 'stand by', sería más flexible en cuanto a los vencimientos, pero con condiciones más estrictas en materia de reformas estructurales de la economía. Y le permitiría al país sudamericano evitar caer en una situación de incumplimiento o 'default' en 2022.

Así, el Gobierno de Argentina intenta refinanciar con el FMI la carga de deuda insostenible contraída en 2018 y 2019 por el presidente Mauricio Macri, por un monto récord en la historia del país y del organismo de crédito, superior a 44.000 millones de dólares.

La Casa Rosada ya ratificó su voluntad de pago total, pero necesita que el nuevo programa no implique esfuerzos financieros que resulten una traba para la recuperación económica.

El jueves, el mandatario peronista afirmó en un acto que, si todavía el Gobierno argentino "no cerró un acuerdo" con el FMI por el pago de la deuda es porque no se va "a arrodillar". "Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda", dijo.

Argentina tiene vencimientos por 17.800 millones de dólares en 2022, 18.800 millones de dólares en 2023 y otros 5.000 millones en 2024.

El pasado 22 de septiembre, el gobierno abonó 1.880 millones de dólares de capital de la deuda que se cubrieron con los Derechos Especiales de Giro (DEG), una asistencia que el Fondo repartió por la pandemia a sus países miembros, y que en el caso de Argentina fue de 4.334 millones de dólares.



Para lo que resta del año, el Gobierno debe pagar 400 millones en intereses el mes próximo y otros 1.880 millones el 22 de diciembre.

Cómo sigue la gira

Para el domingo, el presidente Fernández se encontrará con la reina Máxima de los Países Bajos y luego con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

En tanto, el lunes, ya en Glascow, el presidente argentino sostendrá encuentros con su par de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y de la Confederación Helvética, Guy Parmelin.