"Sería un gran regalo para China y Rusia": Aliados rechazan la posibilidad de que EE.UU. abandone el principio de uso preventivo de armas nucleares

Según un reporte de Financial Times, los socios de Washington temen que Biden pueda adoptar la política del 'no primer uso' de este tipo de armamento.

Varios socios de Estados Unidos estarían presionando a Washington para adherirse a su política de protección nacional actual y no pasar hacia el principio de 'no primer uso' de las armas nucleares, un cambio que podría socavar sus "estrategias de disuasión de Rusia y China", recoge Financial Times (FT) que cita a varias fuentes.

Los aliados —entre ellos el Reino Unido, Francia y Alemania en Europa y Japón y Australia en el Indo-Pacífico— expresan sus preocupaciones de que el presidente estadounidense, Joe Biden, pueda reemplazar la política actual con aquella del 'único propósito', una política que implica el uso de armas nucleares en un número limitado de casos como para detener o vengarse de un ataque nuclear directo contra el territorio de EE.UU.

La transición hacia la política, apoyada por el presidente Joe Biden a lo largo de la campaña electoral, actualmente está siendo evaluada en el marco del programa conocido como evaluación de la postura nuclear, que Washington tiene previsto completar a finales de año.

¿Sin el "paraguas nuclear" de EE.UU.?

Según reporta FT, hasta la fecha, la política nuclear de EE.UU. permanecía intencionalmente encubierta, insinuando el uso de armas nucleares de manera preventiva, para brindar la sensación de protección incluso a sus aliados bajo el "paraguas nuclear" de Washington.

De acuerdo con el periódico británico, los detractores de la política de 'no primer uso' se oponen al cambio al considerar que el nuevo principio podría "envalentonar a Rusia y China". Por otra parte, el cambio de política podría motivar a otros países como Corea del Sur y Japón a desarrollar sus propias armas nucleares, un hecho que provocaría una carrera nuclear en la región.

"El problema con el 'único propósito' y el 'no primer uso' es que los aliados piensan en ello y los adversarios no", aseveró a FT Michael Green, un experto de seguridad en Asia.

Además, dos personas familiarizadas con el asunto aseguran que, a principios del año, EE.UU. envió un cuestionario a sus aliados al respecto, y en su mayoría, habrían respondido negativamente a cualquier cambio en la política nuclear del país norteamericano.

"Esto sería un gran regalo para China y Rusia", manifestó un funcionario europeo citado por el medio.

No obstante, incluso al expresar su rechazo de los posibles cambios a Washington, los aliados temen que el mandatario estadounidense pueda hacer caso omiso de sus preocupaciones. Al mismo tiempo, también se espera que Biden exprese su opinión sobre el asunto durante la reunión con sus socios en el marco de la cumbre del Grupo de los Veinte (G20) que se celebra del 30 al 31 de octubre en Roma (Italia).