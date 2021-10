Empleadas trans de Netflix presentan una acusación laboral contra la empresa en medio de la polémica de Dave Chappelle

La controversia entorno al monólogo 'The Closer' estalló el 7 de octubre tras las críticas y la indignación de la comunidad LGBTQ sobre las bromas del actor.

Dos empleadas trans de Netflix han presentado una acusación por prácticas laborales injustas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) alegando que la empresa tomó represalias por sus protestas contra el especial de comedia de Dave Chappelle, 'The Closer'.

B. Pagels-Minor, directora de programas, fue despedida por supuestamente filtrar información sobre la economía y la audiencia del estreno.

Mientras que Terra Field, ingeniera de 'software', fue suspendida después de publicar un tweet criticando abiertamente al programa. Sin embargo, la empresa en ese momento aseguró que el motivo era haberse presentando en la reunión Quarterly Business Review (QBT) de la compañía sin ser invitada. Field retomó su posición una vez que confirmó que "no hubo malas intenciones" en su asistencia al encuentro.

Las empleadas tienen acuerdos laborales de Netflix que les obligan a resolver disputas en arbitraje privado, por lo que, presentarse ante la NLRB resulta una opción más sencilla que acudir a un tribunal estatal.

Las acusaciones serán investigadas para determinar si se puede intentar asegurar un acuerdo o se puede emitir una queja. En caso de la primera opción, las dos mujeres pueden ser reintegradas con pago retroactivo y la empresa se verá obligada a publicar un aviso de que los trabajadores pueden participar en actividades protegidas.

"Este cargo no se trata solo de B. y Terra, y no se trata de Dave. Se trata de intentar cambiar la cultura y tener un impacto en los demás", dijo la abogada Laurie Burgess a The Verge. "El cargo tiene que ver con la acción colectiva. Se trata de apoyar a sus compañeros de trabajo y defender las cosas que le importan", agregó.

Por su parte, la empresa de 'streaming' resaltó que las empleadas no enfrentaron represalias por las críticas a Chappelle y que "valoran a sus colegas y aliados trans".

La controversia entorno al monólogo estalló el 7 de octubre tras las reacciones y la indignación de la comunidad LGBTQ sobre las bromas del actor que declaró que "el género es un hecho", e hizo comentarios despectivos sobre los genitales de las mujeres transgénero.