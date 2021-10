Macri: "En mi gobierno no se ha hecho espionaje ilegal, yo nunca usé dinero público para hacer algo ilícito"

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró que durante su gobierno no se hizo espionaje ilegal y subrayó que él nunca usó dinero público para hacer nada ilícito, según lo declaró este sábado en el programa de televisión 'La noche de Mirtha'.

"[Que] quede claro a todos: no espié a nadie, no mandé nunca espiar a nadie", explicó el exmandatario. "En mi gobierno no se ha hecho espionaje ilegal, yo nunca usé, que es lo más importante, dinero público para hacer algo ilícito", añadió Macri, que presidió el país entre 2015 y 2019.

Asimismo, aseveró que jamás vio ningún informe sobre familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Macri hizo estas afirmaciones el mismo día que la Justicia argentina lo volvió a citar para que preste declaración indagatoria en relación a la acusación contra él acerca de presuntas tareas de espionaje ordenadas contra familiares de las 44 víctimas de esa tragedia, ocurrida a finales de 2017.

