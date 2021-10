"Realmente no puedo notar la diferencia": El iPhone 13 no impresiona al cofundador de Apple, Steve Wozniak

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, ha admitido que no está impresionado con los últimos modelos de iPhone y Apple Watch.

"Tengo el nuevo iPhone. Realmente no puedo notar la diferencia", comentó Wozniak en una entrevista con Yahoo Finance. "El 'software' que contiene se aplica a los iPhone más antiguos, me parece, y esa es la parte buena", agregó.

El último teléfono inteligente de la empresa, que fue presentado el mes pasado, ha tenido una recepción bastante positiva en general. Sin embargo, algunos críticos han reprochado constantemente la percepción de estancamiento de las nuevas funciones y la falta de cambios radicales con respecto a los iPhone anteriores.

"Me preocupa la amplitud y el tamaño, pero no lo estudio", añadió Wozniak. "Solo me interesa si nuestros productos son buenos".

El ingeniero electrónico de 71 años mencionó que no sigue las noticias financieras o revisa las ganancias de la compañía, en relación al reporte de ingresos publicado esta semana. "Me alegro de que Apple sea una empresa tan saludable. Somos una empresa que conseguimos mantener nuestro nombre", señaló Wozniak, aparentemente, refiriéndose al cambio de identidad anunciado por Facebook.